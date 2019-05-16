2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PFT5603/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan kis képernyős TV-t szeretne, amelynek kinézete éppoly nagyszerű, mint a teljesítménye. Ezért a formatervező csapatunk a finom fehér színű elegáns keretet és a fényes kivitelt párosította az újszerű, modern küllem kialakításához, amely bármilyen helyiségbe nagyszerűen illik.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.