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Gyártás megszűnt

5600 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

32PFT5603/12

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak

Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Pixel Plus HD. Éles képek - bármilyen forrásból.

A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

16/05/2019

România

România

Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.

Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

07/05/2019

România

România

Acest produs oferă o calitate buna !

Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.