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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFT5603/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.
80 cm-es (32"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.