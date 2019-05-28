2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4000 sorozatú készülék, stílusos kivitelének köszönhetően értékes darab lesz az otthonában. A HEVC képminőség és a tiszta hangzás örömteli szórakozást biztosít.
60 cm-es (24"-es)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
A Picture Performance Index a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett képfeldolgozással ötvözi, így javítva az érzékelés különböző elemeit: az élességet, a mozgást, a kontrasztot és a színt. Bármilyen forrásról is legyen szó, Ön mindig borotvaéles képeket élvezhet rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel, a legmélyebb feketékkel és legvilágosabb fehérekkel, illetve a legélénkebb színekkel, és mindig természetes, élethű bőrtónusokkal.
4.7
5-ből
11
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
suchman
10/04/2018
Česká republika
Naprostá spokojenost
Skvělý příjem signálu, pěkné barvy, malý odběr el.energie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Dandy
21/11/2017
Česká republika
Výnikající televizor, vřele doporučuji.
Po vybalení a zapojení s digitální anténou SDV6222/12 ihhned po naladění TV stanic bezchybný obraz a zvuk. Vše o televizoru , ladění , nastavení přehledné a perfektně fungující. Televizor má krásný obraz a jásný čistý zvuk. Doporučuji jeho nákup, určitě splní náročné požadavky od náročného zákazníka.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.