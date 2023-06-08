2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.
4.3
5-ből
27
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
tvmaci
08/06/2023
Magyarország
Kellett egy jó monitor.
Ár/érték arányban szinte a legjobb, nagyon szép képe van és elég nagy! Szoftveresen még precízebben állítható; 75 Hz is adott így, és a kontraszt is finomabban állítható.
Előnyök
Ips led, 68,6cm képátló, szép full hd megjelenítés nagy betekintésí szög, jó ár
Hátrányok
billegős
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2022-05-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2022-05-08
Gabroca
02/06/2022
Magyarország
Philips Full HD LCD monitor 273V7QDSB V
Korrekt jó monitor, stabil felépítés, jó éles kép, kis fogyasztás.
Előnyök
ára és minősége
Hátrányok
FullHD, nem tud 2k vagy 4k felbontást
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-06-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor
Használat dátuma 2020-06-02
25/09/2020
România
Recomand acest produs
Un monitor excelent! Am comandat doua monitoare, sunt superbe!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-08-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Használat dátuma 2020-08-25
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével