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Gyártás megszűnt

Full HD LCD monitor

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Értékelések | 84% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

VESA tartó a rugalmasságért

VESA tartó a rugalmasságért

Kompakt, helytakarékos kialakítás

EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

27

Értékelések

84%

ajánlja ezt a terméket

08/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kellett egy jó monitor.

Ár/érték arányban szinte a legjobb, nagyon szép képe van és elég nagy! Szoftveresen még precízebben állítható; 75 Hz is adott így, és a kontraszt is finomabban állítható.

Előnyök

Ips led, 68,6cm képátló, szép full hd megjelenítés nagy betekintésí szög, jó ár

Hátrányok

billegős

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2022-05-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2022-05-08

02/06/2022

Magyarország

Magyarország

Philips Full HD LCD monitor 273V7QDSB V

Korrekt jó monitor, stabil felépítés, jó éles kép, kis fogyasztás.

Előnyök

ára és minősége

Hátrányok

FullHD, nem tud 2k vagy 4k felbontást

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-06-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QDSB Full HD LCD monitor

Használat dátuma 2020-06-02

25/09/2020

România

România

Recomand acest produs

Un monitor excelent! Am comandat doua monitoare, sunt superbe!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2020-08-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Használat dátuma 2020-08-25

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével