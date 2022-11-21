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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Még egyszerűbb használat a nagy képernyőn. A Philips 5500-as Full HD felbontást, tiszta hangzást és nagyszerű vizuális élményt kínál. Egyszerűen csak csatlakoztassa, és máris élvezheti a műsorokat, filmeket és játékokat.
108 cm-es (43"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú, tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
4.5
5-ből
26
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Bp12345
21/11/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Általános használatra kiváló
Könnyű üzembe helyezni és használni. Mindennapos használatra tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2021-10-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2021-10-20
Sándor53
21/01/2019
Magyarország
Kiváló termék
A termék kategóriájának egyik legjobb készüléke. A hang- és képminőség hibátlan. Nagyon elégedettek vagyunk vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Fater50
19/01/2019
Magyarország
Nekem ez egy kiváló termék!
Nekem kevés a 2 HDMI csatlakozó, valószínűleg másoknak is ez a véleménye!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFS5503 Full HD Ultra Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.