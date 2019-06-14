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Gyártás megszűnt

5500 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

43PFT5503/12

4.4

| (26) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

Még egyszerűbb használat a nagy képernyőn. A Philips 5500-as Full HD felbontást, tiszta hangzást és nagyszerű vizuális élményt kínál. Egyszerűen csak csatlakoztassa, és máris élvezheti a műsorokat, filmeket és játékokat.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 108 cm-es (43"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Az új, pálcákat formázó állványt úgy terveztük, hogy megváltoztassa a TV alatti teret, ahol a hagyományos állvány helyezkedne el, így magával ragadóbb élményt nyújt. Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

26

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

14/06/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom

Élmény nézni. Szuper képvilág minőségi hang. Ujra szeretek tv-t nézni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV

13/03/2019

Magyarország

Magyarország

Teljesen elégedett vagyok a termekkel.

Jól döntöttem, hogy a második tv is philips legyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Előnyök

Imagine ,claritate

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Használat dátuma 2023-07-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Használat dátuma 2023-07-07

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.