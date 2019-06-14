2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
Még egyszerűbb használat a nagy képernyőn. A Philips 5500-as Full HD felbontást, tiszta hangzást és nagyszerű vizuális élményt kínál. Egyszerűen csak csatlakoztassa, és máris élvezheti a műsorokat, filmeket és játékokat.
108 cm-es (43"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Az új, pálcákat formázó állványt úgy terveztük, hogy megváltoztassa a TV alatti teret, ahol a hagyományos állvány helyezkedne el, így magával ragadóbb élményt nyújt. Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
4.4
5-ből
26
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
Kiri
14/06/2019
Magyarország
Imádom
Élmény nézni. Szuper képvilág minőségi hang. Ujra szeretek tv-t nézni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Carlos
13/03/2019
Magyarország
Teljesen elégedett vagyok a termekkel.
Jól döntöttem, hogy a második tv is philips legyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Full HD Ultra Slim LED TV
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Előnyök
Imagine ,claritate
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Használat dátuma 2023-07-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Használat dátuma 2023-07-07
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.