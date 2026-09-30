Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.