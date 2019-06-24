2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Könnyen zsebrevágható méret
A zsebben is elférő Philips MW/FM zsebrádió bárhol erőteljes hanggal és jó minőségű vétellel szórakoztatja.
FM/MW, analóg hangolás
Beépített hangszóró
Fejhallgató-csatlakozó
Akkumulátoros üzemeltetés
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
0
A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1500 Портативно радио
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1500 Портативно радио