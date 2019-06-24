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Gyártás megszűnt

Hordozható rádió

AE1500/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Könnyen zsebrevágható méret

A zsebben is elférő Philips MW/FM zsebrádió bárhol erőteljes hanggal és jó minőségű vétellel szórakoztatja.

Összes előny megtekintése

Könnyen zsebrevágható méret

  • FM/MW, analóg hangolás

  • Beépített hangszóró

  • Fejhallgató-csatlakozó

  • Akkumulátoros üzemeltetés

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

Egyetlen forgatógombos szabályzó a hangerőhöz és a be/ki kapcsoláshoz

0

Beépített hangszóró a rádió jó minőségű hangos hallgatásához

Beépített hangszóró a rádió jó minőségű hangos hallgatásához

A hangszóró jó hangminőséget biztosít az élvezetesebb zenehallgatáshoz.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1500 Портативно радио

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AE1500 Портативно радио

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.