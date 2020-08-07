AWP2788BK/10
Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol!
Az egyszer használatos műanyag palackok és a kellemetlen szagú, újrafelhasználható palackok ideje lejárt! Megérkezett az öntisztító intelligens palack!Összes előny megtekintése
Tiszta és kellemetlen szagoktól mentes palack az UV-C LED technológiának köszönhetően, amely a szagokat okozó baktériumok DNS-ének elpusztításával megakadályozza a szagok kialakulását. Ez egy hordozható víztisztító eszköz, amely tökéletes kültérre és utazáshoz – és biztonságos ivóvizet nyújt a vízben terjedő kórokozók akár 99,999%-ának kiküszöbölésével.*
Az UV-C LED-lámpa 2 óránként automatikusan bekapcsol, hogy a palack tiszta, a víz pedig friss maradjon.
Az akkumulátor akár 1 hónapig is használható, és a mágneses USB-kábel segítségével egyszerűen feltölthető.
Biztonságos ivóvíz bárhol és bármikor, a palackozott víz költsége és pazarlása nélkül.
A dupla falú vákuumszigetelés órákon át hidegen tartja a hideg italokat és melegen tartja a meleg italokat.
A palack 18/8 típusú élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acélból készült. A tartósság és a biztonság garantált.
A szűrő és a kupak kivételével minden alkatrész mosogatógépben tisztítható (max. 50 °C).
