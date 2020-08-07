Keresőkifejezés

    • Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol! Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol! Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol!

      GoZero Vizeskulacs

      AWP2788YL/10

      Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol!

      Az egyszer használatos műanyag palackok és a kellemetlen szagú, újrafelhasználható palackok ideje lejárt! Megérkezett az öntisztító intelligens palack!

      GoZero Vizeskulacs

      Tisztított víz, hidegen, melegen, bárhol!

      • 20 uncia/590 ml
      • UV-sterilizálás
      • Rozsdamentes acél, szigetelt
      • Napsárga

      Legyen hidratált a tisztább palack és víz segítségével – gondtalanul

      Tiszta és kellemetlen szagoktól mentes palack az UV-C LED technológiának köszönhetően, amely a szagokat okozó baktériumok DNS-ének elpusztításával megakadályozza a szagok kialakulását. Ez egy hordozható víztisztító eszköz, amely tökéletes kültérre és utazáshoz – és biztonságos ivóvizet nyújt a vízben terjedő kórokozók akár 99,999%-ának kiküszöbölésével.*

      A palack tiszta, a víz pedig friss marad

      Az UV-C LED-lámpa 2 óránként automatikusan bekapcsol, hogy a palack tiszta, a víz pedig friss maradjon.

      A mágneses USB-kábellel egyszerűen feltöltheti a palackot

      Az akkumulátor akár 1 hónapig is használható, és a mágneses USB-kábel segítségével egyszerűen feltölthető.

      Biztonságos ivóvíz a palackozott vízre utaltság nélkül

      Biztonságos ivóvíz bárhol és bármikor, a palackozott víz költsége és pazarlása nélkül.

      A dupla falú szigetelés órákon át tartja a hőmérsékletet

      A dupla falú vákuumszigetelés órákon át hidegen tartja a hideg italokat és melegen tartja a meleg italokat.

      Élelmiszerekhez is használható rozsdamentes acél palack

      A palack 18/8 típusú élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acélból készült. A tartósság és a biztonság garantált.

      Mosogatógépben tisztítható

      A szűrő és a kupak kivételével minden alkatrész mosogatógépben tisztítható (max. 50 °C).

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Szín
        Napsárga
        Palack kapacitása
        590 ml/20 uncia
        Palack anyaga
        18/8 rozsdamentes acél
        Hőszigetelés
        • Hidegen tartás 24 órán át
        • Melegen tartás 12 órán át
        elem
        Lítiumakkumulátor
        Fedél anyaga
        BPA-mentes
      • Laboratóriumi körülmények között, független teszteléssel. A baktériumok akár 99,999%-a és a vírusok akár 99,9%-a.
