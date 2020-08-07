Legyen hidratált a tisztább palack és víz segítségével – gondtalanul

Tiszta és kellemetlen szagoktól mentes palack az UV-C LED technológiának köszönhetően, amely a szagokat okozó baktériumok DNS-ének elpusztításával megakadályozza a szagok kialakulását. Ez egy hordozható víztisztító eszköz, amely tökéletes kültérre és utazáshoz – és biztonságos ivóvizet nyújt a vízben terjedő kórokozók akár 99,999%-ának kiküszöbölésével.*