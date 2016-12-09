2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BDM3490UC/00
34"-es / 86,7 cm-es
WQHD (3440 x 1440)
Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.
Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.
Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Bill22
09/12/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/ki állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen
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