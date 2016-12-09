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Összes sorozat

  • Energy Label Europe C
    Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Energy Label Europe C
    Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.
  • Széles. Vonzó. Ívelt.

Gyártás megszűnt

BrillianceÍvelt UltraWide LCD képernyő

BDM3490UC/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Széles. Vonzó. Ívelt.
A Philips Brilliance Curved UltraWide kijelző finom ívének köszönhetően eddig soha nem tapasztalt módon ténylegesen Ön kerül a magával ragadó élmény fókuszába.
Összes előny megtekintése

A körülöttünk lévő világ ihlette tervezés

Széles. Vonzó. Ívelt.

  • 34"-es / 86,7 cm-es

  • WQHD (3440 x 1440)

Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében

Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében

Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

Széltől-szélig tartó üveg és keskeny keret az egységes megjelenítés érdekében

Széltől-szélig tartó üveg és keskeny keret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal

CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal

Ezen Philips képernyők CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixeles képeket biztosítanak. A nagy teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű paneleket használó, 178/178 fokos széles látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel több helyet biztosít az egymás melletti összehasonlításhoz, és a táblázatok több oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta megjelenítést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/12/2016

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

prawie doskonaly

Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

  3. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  4. Az ErP készenlét/ki állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  5. Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen

  6. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével