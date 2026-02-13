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Összes sorozat

  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
  • Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos

Gyártás megszűnt

Bodygroom Series 5000Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

BG5021/15

4.5
| (224) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos
Az 5000-es sorozat a tervezésének köszönhetően kiváló teljesítményt biztosít a szőrzeten, még a nehezen elérhető területeken is – mint például a hát – miközben a bőr komfortérzete nem csökken. Használhatja a kontúrkövető 2D technológiával rendelkező bőrkímélő borotvát, vagy formázhat a 2, 3 vagy 5 mm hosszbeállítású fésűkkel.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

2D kontúrkövetés bőrvédő technológiával

Teljes testszőrtelenítés – a kényesebb területeken is biztonságos

  • 3 rápattintható fésű (2, 3, 5 mm)

  • Kontúrkövető 2D borotva

  • 61 perc vezeték nélküli használat/1 óra töltés

  • Tartozék a hát eléréséhez

  • Akár 5 év garancia

Teljes testszőrtelenítés egyetlen termékkel

Teljes testszőrtelenítés egyetlen termékkel

Egyetlen eszközzel magabiztosan szőrteleníthet a test bármely pontján. Ez a férfiaknak tervezett Philips teljes testszőrtelenítő 3 különböző hosszúságúra vágja a szőrt, hogy tiszta, egyenletes eredményt érjen el a háton, vállon, mellkason, hason, hónaljrészen, karokon, ágyékon és lábakon.

A nehezen elérhető területek szőrtelenítése a háthoz való tartozékkal

A nehezen elérhető területek szőrtelenítése a háthoz való tartozékkal

Kényelmesen eltávolíthatja a hát szőrzetét. A kiegészítő kifejezetten a hát kényelmes borotválásához lett kialakítva.

Biztonságos és kényelmes borotválkozás érzékeny bőrön is

Biztonságos és kényelmes borotválkozás érzékeny bőrön is

A borotvafej szabadalmaztatott, lekerekített végei és hipoallergén szitája megvédi a bőrét a vágásoktól és a sérülésektől borotválkozás közben.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

224

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Elégedett vagyok

Tökéletesen működik. Jó minőségű. Csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel

Ez az értékelés a következőhöz készült: Body Groomer 5000 Series BG5470/15 Triple Protect borotválórendszerrel

22/01/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék az elvárt minőséget hozza

Rövid töltési idő, és hosszú használhatóság egy töltéssel

Előnyök

Jól kézre áll, és remekül fonkcionál

Hátrányok

nem találtam ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

30/12/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Praktikus, jó design, könnyen használható

Praktikus, jó design, könnyen használható eszköz, elégedett vagyok vele.

Előnyök

Praktikus, jó design, könnyen használható

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Zuhanyzásbiztos ágyék- és testszőrzetvágó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos testápoló eszközt használó férfi körében végzett online felmérés. 

  1. A garancia legfeljebb 5 évre terjed ki, beleértve a 2 éves általános, világszerte érvényes garanciát is, és további 3 év áll rendelkezésre, ha a készüléket a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja.