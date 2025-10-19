2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Lebegő egyszitás kialakítás
10 óra töltés
+7 tartozék
A 6000-es sorozatú Philips női borotvát úgy tervezték, hogy gyengéd és kíméletes legyen a bőrhöz a különböző testtájakon*. Fogyasztóink 80%-a megerősíti, hogy nincs égő érzés és bőrpír**. Szőrtelen bőr elérése anélkül, hogy a bőr komfortérzete csökkenne
A borotvaszita előtt és mögött lévő lekerekített vágóélvégeknek köszönhetően a borotva egyenletesen siklik a bőrén. A nők 78%-a egyetért azzal, hogy a lekerekített vágóélvégek megakadályozzák a karcolásokat***
A lebegő szita természetesen siklik a teste vonalain, folyamatosan érintkezik a bőrével az egyenletes borotválás érdekében
4.8
5-ből
339
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
bandinusz
19/10/2025
Magyarország
ár érték arányban nagyon jó termék
Nagyon jó és hatékony borotva, gyorsan lehet vele dolgozni. A lábradír része is kitűnően dolgozik, meglepő volt a kiegészítő tartozékok hatékonysága is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Kicsi90
08/10/2025
Magyarország
Azt tudja amit kell neki.
Nagyon jó készülék, pontosan azt tudja amit kell neki. Gyengéd a bőrhöz és nem okoz irritációt a kényesebb helyeken sem. Nem bántam meg, hogy megvettem.
Előnyök
A pozitív tapasztalatom
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz
Évike22
08/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik.
Ajánlom mindenkinek, aki gyors megoldást keres a szőrtelenítésre. A legjobb választásom volt, minden testrészemre.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
74%, HUT Németország N=49, 2021
HUT Németország N=49, 2021
a jelenlegi női borotvájukkal összevetve, HUT Németország N=49, 2021