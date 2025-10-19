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Összes sorozat

  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
  • Gyengéd borotválkozás a sima bőrért

Gyártás megszűnt

Lady Shaver Series 6000Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra

BRL146/00

4.8
| (339) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Gyengéd borotválkozás a sima bőrért
Élje át a teste bármely részén a sima borotválás élményét. A kényelmes és könnyen kezelhető Philips 6000-es sorozatú női borotva alkalmas a kényesebb területekhez, és könnyed simaságot biztosít, miközben ápolja érzékeny bőrét
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A Philips az első számú IPL márka a világon1

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BRI976/00

Gyengéd borotválkozás a sima bőrért

  • Lebegő egyszitás kialakítás

  • 10 óra töltés

  • +7 tartozék

Sima és gyengéd borotválás

Sima és gyengéd borotválás

A 6000-es sorozatú Philips női borotvát úgy tervezték, hogy gyengéd és kíméletes legyen a bőrhöz a különböző testtájakon*. Fogyasztóink 80%-a megerősíti, hogy nincs égő érzés és bőrpír**. Szőrtelen bőr elérése anélkül, hogy a bőr komfortérzete csökkenne

Lekerekített vágóélvégek a bőrbarát borotválásért

Lekerekített vágóélvégek a bőrbarát borotválásért

A borotvaszita előtt és mögött lévő lekerekített vágóélvégeknek köszönhetően a borotva egyenletesen siklik a bőrén. A nők 78%-a egyetért azzal, hogy a lekerekített vágóélvégek megakadályozzák a karcolásokat***

Lebegő egyszitás kialakítás az egyenletes borotválásért

Lebegő egyszitás kialakítás az egyenletes borotválásért

A lebegő szita természetesen siklik a teste vonalain, folyamatosan érintkezik a bőrével az egyenletes borotválás érdekében

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Értékelések

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4.8

5-ből

339

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

19/10/2025

Magyarország

Magyarország

ár érték arányban nagyon jó termék

Nagyon jó és hatékony borotva, gyorsan lehet vele dolgozni. A lábradír része is kitűnően dolgozik, meglepő volt a kiegészítő tartozékok hatékonysága is.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra

08/10/2025

Magyarország

Magyarország

Azt tudja amit kell neki.

Nagyon jó készülék, pontosan azt tudja amit kell neki. Gyengéd a bőrhöz és nem okoz irritációt a kényesebb helyeken sem. Nem bántam meg, hogy megvettem.

Előnyök

A pozitív tapasztalatom

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Vezeték nélküli borotva, nedves és száraz

08/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik.

Ajánlom mindenkinek, aki gyors megoldást keres a szőrtelenítésre. A legjobb választásom volt, minden testrészemre.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Lady Shaver Series 8000 BRL176/00 Vezeték nélküli borotva nedves és száraz használatra

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok  

  1. 74%, HUT Németország N=49, 2021

  2. HUT Németország N=49, 2021

  3. a jelenlegi női borotvájukkal összevetve, HUT Németország N=49, 2021