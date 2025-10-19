Nagyon tetszik a mérete, nem túl nagy, nem túl kicsi. Kényelmesen a kézbe simul, nagyon odafigyeltek, hogy a kialakításnál ergonómia kialakítására. Súlyát tekintve nem nehéz (műtve volt a kezem), kifejezetten könnyű. A fejek cseréje nagyon egyszerű, nem kell feszegetni, könnyen le és fel tehető a kívánt típus. Eddig hagyományos borotvám volt. Ha kapkodtam óhatatlanul megvágtam magam. Na ez most végre megszűnt. Ráadásul a gyerekek miatt mindig féltem hogy megtalálják és megvágják magukat. Szerencsére most már nincs miért aggódni. Ráadásul azért valljuk be a hagyományos borotva pengéjétől egy picit sérül a bőr és nekem utána jobban ki is száradt. Most semmi ilyet nem tapasztaltam. Gyorsan és hatékonyan lehet használni, az akkumulátora sokáig tart. Hamar feltöltődik és nem kell konnektor közelében lennem használatkor. És nem kell attól félnem (mivel én fürdőkádban használom), ha víz éri, akkor valami baja lesz. A különböző fejek miatt nincs olyan felület amin ne tudtam volna használni. Igazából a kesztyűt nem használta és még így sem volt szőrtüsző benövésem. Ráadásul a kinézete nagyon csajos, nem pakolom el a fiók mélyére én bizony elől hagyom.