Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Gyors és precíz vágás Gyors és precíz vágás Gyors és precíz vágás

      Beard Trimmer 3000 Series Szakállápolás lekerekített végű pengékkel

      BT3617/15

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Gyors és precíz vágás

      Gyorsaság és kényelem minden alkalommal. A lekerekített hegyekkel finoman nyírhat, míg az önélező pengék szükségtelenné teszik az ismételt áthúzást, így gyorsabbá teszik a borotválkozást. Ráadásul a 20 hosszúsági beállításnak köszönhetően pontosan olyan precíz eredményt érhet el, amilyet szeretne.

      Összes előny megtekintése

      Beard Trimmer 3000 Series Szakállápolás lekerekített végű pengékkel

      Hasonló termékek

      Összes Szakállvágók megtekintése
      Most ingyenes házhoz szállítással is rendelhetsz

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Beard Trimmer 3000 Series
      - {discount-value}

      Beard Trimmer 3000 Series

      Szakállápolás lekerekített végű pengékkel

      összes

      recurring payment

      Gyors és precíz vágás

      Az egyenletes és kíméletes eredményekért

      • Lekerekített végű pengék
      • 20 hosszbeállítás
      • 0,5 mm-es precíziós lépésköz
      • 100%-osan mosható kialakítás
      • Akár 60 perces üzemidő
      Kényelmes, hatékony ápolásra tervezve

      Kényelmes, hatékony ápolásra tervezve

      Az önélező, lekerekített végű pengék kíméletesek a bőrhöz, így kényelmesebb a vágás, és a pengék ugyanolyan élesek maradnak, mint az első napon, anélkül, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.

      Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

      Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

      A vágókészülék precíziós tárcsája 20 hosszúságbeállítást kínál 0,5 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.

      Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

      Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

      A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.

      Egyszerűsítse rutinját az egyszerű tisztítással

      Egyszerűsítse rutinját az egyszerű tisztítással

      Mivel a vágókészülék 100%-ban mosható, egyszerűen csak öblítse le a csap alatt, és máris készen áll a következő használatra, így egyszerűbbé téve a testápolási rutint.

      Nagyobb fokú irányítás és kényelem vágás közben

      Nagyobb fokú irányítás és kényelem vágás közben

      Az ergonomikus, 360 fokos Fine Line markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.

      Egyenletes és hatékony teljesítmény a kezdéstől a befejezésig

      Egyenletes és hatékony teljesítmény a kezdéstől a befejezésig

      Tartós lítiumakkumulátorunk akár 60 perces üzemidőt biztosít, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.

      Álljon készen minden vágásra

      Álljon készen minden vágásra

      A jelzőfénnyel mindig tájékozott lehet az akkumulátor állapotával, töltöttségével kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.

      Műszaki adatok

      • Tartozékok

        Kényelem
        • USB-A (adapter nincs mellékelve)
        • Tisztítókefe

      • Tápellátás

        Elem típusa
        Lítium-ion
        Töltés
        • 4 óra
        • USB-A töltés (5 V ⎓ / ≥ 1 A)
        Működési idő
        60 perc
        Akku állapota
        Töltésjelző
        Használat
        Vezeték nélküli

      • Kialakítás

        Markolat
        Ergonomikus markolat
        Kidolgozás
        Sötét pala

      • Szerviz

        Jótállás
        Akár 5 év*

      • Egyszerű használat

        Karbantartást nem igényel
        Nincs szükség pengeolajra
        Vízálló kialakítás
        Nedves és száraz használathoz

      • Összefoglaló

        Testterület
        Szakáll
        Szerszámok és tartozékok
        2
        Hosszúságbeállítás
        0,5–10 mm
        Lépésközök
        20
        Megoldás
        Vágás

      • Hajformázók

        Vágópenge
        Önélező pengék

      • Fésűk

        Szakáll
        Rövid 0,5–10 mm

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.