    • Gyors és precíz vágás Gyors és precíz vágás Gyors és precíz vágás

      Beard Trimmer 3000 Series Szakállápolás teljesen fém pengékkel

      BT3665/15

      Általános értékelés / 5
      Gyors és precíz vágás

      Gyors és precíz vágás. Önélező fém pengéink nagyobb erőt biztosítanak a vágáshoz a maximális pontosság érdekében. Ráadásul a 40 hosszúsági beállításnak köszönhetően pontosan olyan precíz eredményt érhet el, amilyet szeretne.

      Beard Trimmer 3000 Series Szakállápolás teljesen fém pengékkel

      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Szakállápolás teljesen fém pengékkel

      Gyors és precíz vágás

      Az egyenletes és egyenes vonalakért

      • Tiszta fém pengék
      • 40 hosszbeállítás
      • 0,5 mm-es precíziós lépésköz
      • 100%-osan mosható kialakítás
      • Akár 80 perces üzemidő
      Maximális pontosság és hosszan tartó teljesítmény

      Maximális pontosság és hosszan tartó teljesítmény

      Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.

      Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

      Formázza meg szakállát a szükséges precizitással

      A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,5 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.

      Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

      Hatékony és egyenletes vágás az ideális megjelenésért

      A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.

      Egyszerűsítse rutinját az egyszerű tisztítással

      Egyszerűsítse rutinját az egyszerű tisztítással

      Mivel a vágókészülék 100%-ban mosható, egyszerűen csak öblítse le a csap alatt, és máris készen áll a következő használatra, így egyszerűbbé téve a testápolási rutint.

      Nagyobb fokú irányítás és kényelem vágás közben

      Nagyobb fokú irányítás és kényelem vágás közben

      Az ergonomikus, 360 fokos Fine Line markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.

      Egyenletes és hatékony teljesítmény a kezdéstől a befejezésig

      Egyenletes és hatékony teljesítmény a kezdéstől a befejezésig

      Tartós lítiumakkumulátorunk akár 80 perces üzemidőt biztosít, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.

      Álljon készen minden vágásra

      Álljon készen minden vágásra

      A jelzőfénnyel mindig tájékozott lehet az akkumulátor állapotával, töltöttségével kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.

      Műszaki adatok

      • Tartozékok

        Kényelem
        • USB-A (adapter nincs mellékelve)
        • Tisztítókefe

      • Tápellátás

        Működési idő
        80 perc
        Töltés
        • 4 óra
        • USB-A töltés (5 V ⎓ / ≥ 1 A)
        Elem típusa
        Lítium-ion
        Akku állapota
        Töltésjelző
        Használat
        Vezeték nélküli

      • Kialakítás

        Markolat
        Ergonomikus markolat
        Kidolgozás
        Louros

      • Szerviz

        Jótállás
        Akár 5 év*

      • Egyszerű használat

        Karbantartást nem igényel
        Nincs szükség pengeolajra
        Vízálló kialakítás
        Nedves és száraz használathoz

      • Összefoglaló

        Testterület
        Szakáll
        Szerszámok és tartozékok
        3
        Hosszúságbeállítás
        0,5–20 mm
        Lépésközök
        40
        Megoldás
        Vágás

      • Hajformázók

        Vágópenge
        Önélező, fém vágópengék

      • Fésűk

        Szakáll
        • Rövid 0,5–10 mm
        • Hosszú 10,5–20 mm

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      • A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén 
