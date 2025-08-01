BT3665/15
Gyors és precíz vágás
Gyors és precíz vágás. Önélező fém pengéink nagyobb erőt biztosítanak a vágáshoz a maximális pontosság érdekében. Ráadásul a 40 hosszúsági beállításnak köszönhetően pontosan olyan precíz eredményt érhet el, amilyet szeretne.Összes előny megtekintése
Szakállápolás teljesen fém pengékkel
Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.
A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,5 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.
A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.
Mivel a vágókészülék 100%-ban mosható, egyszerűen csak öblítse le a csap alatt, és máris készen áll a következő használatra, így egyszerűbbé téve a testápolási rutint.
Az ergonomikus, 360 fokos Fine Line markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.
Tartós lítiumakkumulátorunk akár 80 perces üzemidőt biztosít, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.
A jelzőfénnyel mindig tájékozott lehet az akkumulátor állapotával, töltöttségével kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.
