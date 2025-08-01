BT5780/15
Maximális pontosság minimális erőfeszítéssel
Tökéletes pontosság, könnyedén. Az önélező fémpengékkel és innovatív szőrgyűjtővel ellátott vágókészülékünk élesebb eszközt és egyszerűbben elvégezhető borotválkozást kínál. Ráadásul a BeardSense technológia pont akkor növeli a teljesítményt, amikor szükség van rá.Összes előny megtekintése
Szakállformázás szőrgyűjtővel
Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.
A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,2 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.
Innovatív szőrgyűjtőnk hatékonyan felfogja a levágott szőrszálak akár 80%-át*, így kevesebb gondot okoz a szőrtelenítés.
A BeardSense technológia révén a vágókészülékünk másodpercenként 125-ször vizsgálja meg a szakáll sűrűségét, hogy a sűrűbb területeken nagyobb teljesítményt nyújtson, így mindig a legjobb eredményt érheti el.
A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.
Mivel a vágókészülék 100%-ban mosható, egyszerűen csak öblítse le a csap alatt, és máris készen áll a következő használatra, így egyszerűbbé téve a testápolási rutint.
Az ergonomikus, 360 fokos Fine Line markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.
Az állvány kényelmes töltési és tárolási lehetőséget biztosít a készülék számára, így az mindig kéznél van, amikor szüksége van rá.
Tartós lítiumakkumulátorunk akár 100 perces üzemidőt biztosít 5 perces gyorstöltés opcióval**, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.
A jelzőfénnyel mindig tájékozott lehet az akkumulátor állapotával, töltöttségével kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.
