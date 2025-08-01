BT7670/15
Éles kontúrok gond nélkül
Az önélező fémpengék, a vágókészülék széles kialakítása és a BeardSense technológia segítségével könnyedén pontos és egyenletes eredményt érhet el. Ráadásul az innovatív szőrgyűjtő csökkenti a rendetlenséget, így a borotválkozás kevesebb gonddal jár.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Szakállformázás szőrgyűjtővel
összes
recurring payment
Az önélező fém pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség. A korrózióálló pengék megkönnyítik a tisztítást is.
A vágókészülék precíziós tárcsája 40 hosszúságbeállítást kínál 0,2 mm-es lépésekben, így a szakállát pontosan a kívánt hosszúságúra vághatja.
Innovatív szőrgyűjtőnk hatékonyan felfogja a levágott szőrszálak akár 80%-át*, így kevesebb gondot okoz a szőrtelenítés.
A BeardSense technológia révén a vágókészülékünk másodpercenként 125-ször vizsgálja meg a szakáll sűrűségét, hogy a sűrűbb területeken nagyobb teljesítményt nyújtson, így mindig a legjobb eredményt érheti el.
A fejlett Lift& Trim fésűk a szőrszálakat a pengéhez emelik, minden mozdulattal befogva a szőrszálakat, így biztosítva a hatékony és egyenletes vágást.
A prémium, teljesen fémből készült, széles vágófej segít a szakáll élének és kontúrjának kialakításában a letisztult eredmény érdekében.
A keskeny kialakítású, rápattintható igazító vágófejjel könnyedén pontos eredményt érhet el, precízen alakítva ki a megjelenését.
A vágókészülék átmenetfésűi igényes átmeneteket hoznak létre a szakáll mindkét oldalán az ideális megjelenéshez.
Mivel a vágókészülék 100%-ban mosható, egyszerűen csak öblítse le a csap alatt, és máris készen áll a következő használatra, így egyszerűbbé téve a testápolási rutint.
Az ergonomikus, 360 fokos Fine Line markolatnak köszönhetően a készüléket könnyű tartani és használni, így biztosítja a tökéletes megjelenés eléréséhez szükséges kényelmet és irányítást.
Az állvány kényelmes töltési és tárolási lehetőséget biztosít a készülék számára, így az mindig kéznél van, amikor szüksége van rá.
Tartós lítiumakkumulátorunk akár 120 perces üzemidőt biztosít 5 perces gyorstöltés opcióval**, így hatékony és folyamatos vágási élményt nyújt.
A jelzőfénnyel mindig tájékozott lehet az akkumulátor állapotával, töltöttségével kapcsolatban, így mindig készen állhat a következő szőrtelenítésre.
A hordtáskában egy helyen tárolhatja a készüléket és az összes szükséges tartozékot, így otthon és utazás közben is rendezetten tarthatja ápolási eszközeit.
Tartozékok
Tápellátás
Kialakítás
Szerviz
Egyszerű használat
Összefoglaló
Hajformázók
Fésűk
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.