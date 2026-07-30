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Összes sorozat

  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
  • Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik

Gyártás megszűnt

Saeco Caffè Selezione NobileKávébabok eszpresszóhoz

CA6811/00

Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik
A tökéletes kávé a leggazdagabb kávébabok és az esszenciájukat kinyerő fantasztikus feldolgozási technológia ötvözésével jön létre. A Saeco-nál mindig is azt a technológiát alkalmaztuk, amely a kávéból a lehető legjobbat hozza ki. Emellett most az ideális kávébabokat is kiválogattuk
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Kompatibilis termékek
GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6580/00

GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6580/20

GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6585/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Automata eszpresszógép

SM6685/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Automata eszpresszógép

SM8785/00

GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6582/10

GranAroma

GranAroma
Automata eszpresszógép

SM6582/30

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Automata eszpresszógép

SM6680/00

Gondosan kiválogatva az Ön Saeco készüléke számára

Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik

  • Arabica & Robusta kávébabok keveréke

  • 1000 g

Gazdag ízhatás a nagy tengerszint feletti magasságban termesztett kávébaboknak köszönhetően

A tengerszint feletti magasság fontos szerepet játszik a kávébab fejlődésében. A nagy tengerszint feletti magasságban uralkodó körülmények - hőmérséklet, esőzés - biztosítják a lassabb növekedési ciklust a kávécserjék számára, ezáltal lesz elég idő arra, hogy a gazdag ízhatást kialakító aromák feldúsuljanak a kávébabokban

A válogatás az érzékekre ható, különleges tulajdonságokon alapul

Körültekintően válogatjuk össze a kávébabokat az első osztályú kávétermelő vidékekről az aroma, a testesség, az utóíz, a savasság és az esztétikai hatás optimális egyensúlya érdekében.

Egész éven át tartó egyenletes minőség

Csak azokkal a kávétermesztőkkel dolgozunk, akik egész éven át biztosítják a kávébabok egyedi jellegzetességeit, így ön folyamatosan egyenletes minőséget kap a csészéjébe.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.