Minden a legjobb minőségű kávébabbal kezdődik

A tökéletes kávé a leggazdagabb kávébabok és az esszenciájukat kinyerő fantasztikus feldolgozási technológia ötvözésével jön létre. A Saeco-nál mindig is azt a technológiát alkalmaztuk, amely a kávéból a lehető legjobbat hozza ki. Emellett most az ideális kávébabokat is kiválogattuk