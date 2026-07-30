2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CA6811/00
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8785/00
SM6480/00
SM6582/10
SM6582/30
SM6680/00
Arabica & Robusta kávébabok keveréke
1000 g
A tengerszint feletti magasság fontos szerepet játszik a kávébab fejlődésében. A nagy tengerszint feletti magasságban uralkodó körülmények - hőmérséklet, esőzés - biztosítják a lassabb növekedési ciklust a kávécserjék számára, ezáltal lesz elég idő arra, hogy a gazdag ízhatást kialakító aromák feldúsuljanak a kávébabokban
Körültekintően válogatjuk össze a kávébabokat az első osztályú kávétermelő vidékekről az aroma, a testesség, az utóíz, a savasság és az esztétikai hatás optimális egyensúlya érdekében.
Csak azokkal a kávétermesztőkkel dolgozunk, akik egész éven át biztosítják a kávébabok egyedi jellegzetességeit, így ön folyamatosan egyenletes minőséget kap a csészéjébe.
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