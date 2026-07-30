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Összes sorozat

  • Termoszkanna
  • Termoszkanna
  • Termoszkanna
  • Termoszkanna
  • Termoszkanna
  • Termoszkanna

Gyártás megszűnt

Termoszkanna

CP9209

Termoszkanna
Ez a termoszkanna a kávéfőzővel készített kávét gyűjti össze. Garantáltan megőrzi a kávé aromáját és megfelelő hőmérsékletét. Kompatibilis a Philips Café Gaia készülékekkel.
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Termoszkanna

  • Café Gaia

  • Fekete

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.