2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Garantált gyorsaság és hatékonyság
Gőzölős vasaló három gőzerősséggel, alumínium vasalótalppal és beépített vízkőmentesítő funkcióval.
A jelzőfény a vasalón beállított hőmérséklet elérésekor kialszik.
A vízkőmentesítésnek köszönhetően egyszerűen leöblítheti a vízkőrészecskéket a Philips vasalóról. Ezzel nő a készülék üzemélettartama.
Fényes rozsdamentes acél vasalótalp
Díjak
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jola28
10/09/2014
Polska
Żelazko, które bardzo dobrze prasuje
Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe
NATALIA1987
07/11/2013
Polska
TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA
TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe