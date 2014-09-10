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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01
  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Gyártás megszűnt

Gőzölős vasaló

GC1010/01

4.5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Garantált gyorsaság és hatékonyság

Gőzölős vasaló három gőzerősséggel, alumínium vasalótalppal és beépített vízkőmentesítő funkcióval.

Összes előny megtekintése

Áramvonalas vasalótalp

Garantált gyorsaság és hatékonyság

A vasaló felmelegedését jelző fény

A vasaló felmelegedését jelző fény

A jelzőfény a vasalón beállított hőmérséklet elérésekor kialszik.

A vízkőmentesítés megvédi a vasalót a kellemetlen lerakódástól

A vízkőmentesítés megvédi a vasalót a kellemetlen lerakódástól

A vízkőmentesítésnek köszönhetően egyszerűen leöblítheti a vízkőrészecskéket a Philips vasalóról. Ezzel nő a készülék üzemélettartama.

Fényes rozsdamentes acél vasalótalp

Fényes rozsdamentes acél vasalótalp

Fényes rozsdamentes acél vasalótalp

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: GC1010 Żelazko parowe

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.