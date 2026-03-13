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Összes sorozat

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gőzölős vasaló

GC1010/01

Gőzölős vasaló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fájl, 659.3 kB
  • 13 March 2026

Gőzölős vasaló három gőzerősséggel, alumínium vasalótalppal és beépített vízkőmentesítő funkcióval.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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