Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára

      Philips Sonicare Series 6500 Elektromos fogkefe

      HX7411/09

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára

      Az alapos tisztítás is lehet kíméletes az érzékeny fogakhoz és ínyhez, 10-szer több lepedék eltávolításával*. Új generációs Sonicare technológiánkkal a hatékony, mégis gyengéd tisztításért, még a nehezen elérhető területeken is.

      Összes előny megtekintése

      Elérhető:

      Philips Sonicare Series 6500 Elektromos fogkefe

      Hasonló termékek

      Összes 6000-es sorozat megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Series 6500
      - {discount-value}

      Series 6500

      Elektromos fogkefe

      összes

      recurring payment

      Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára

      10-szer több lepedék kíméletes eltávolítása*

      • 10-szer több lepedék eltávolítása*
      • Kíméletes az érzékeny fogakhoz és ínyhez
      • Új generációs Sonicare technológia
      • Vizuális nyomásérzékelő
      • 3 fogmosási mód, 3 intenzitási szint
      Különösen kíméletes az érzékeny fogakhoz

      Különösen kíméletes az érzékeny fogakhoz

      Az alapos tisztítás is lehet gyengéd az érzékeny fogakhoz és ínyhez. Az S2 Sensitive fogkefefej egyedi kialakítású hosszú, vékony, rendkívül puha sörtékkel, amelyekkel minden egyes tisztítómozdulat kíméletes. A több mint 3000 sűrűn elhelyezett sörtének köszönhetően 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe*.

      Új generációs Sonicare technológia

      Új generációs Sonicare technológia

      Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, hogy ténylegesen egyenletesen tiszta eredményeket nyújtson. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását az akár 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

      Nyomásérzékelővel segíti a fogíny védelmét

      Nyomásérzékelővel segíti a fogíny védelmét

      Ennek a Sonicare elektromos fogkefének az alján egy fénygyűrű található, amely finoman tudatja Önnel, ha túlzott nyomást fejt ki. Egyszerűen csak enyhítsen a nyomáson, amikor világítani kezd, hogy az ínye védve maradjon.

      Válassza ki az ideális tisztítási élményt

      Válassza ki az ideális tisztítási élményt

      Fokozza a tisztaságot a 9 fogmosási beállítással. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti. Válassza a Clean (Tisztítás), a Sensitive (Érzékeny) és a White (Fehérítés) mód egyikét. Továbbá három intenzitási beállítás közül is választhat.

      Fogmosási visszajelzések – mindig kéznél

      Fogmosási visszajelzések – mindig kéznél

      Érje el szájápolási céljait a Sonicare fogkefével és alkalmazással, amelyek zökkenőmentesen együttműködve irányított fogmosást, tippeket és ötleteket, valamint személyre szabott tartalmakat nyújtanak. Ön és a fogkefe együtt legyőzhetetlen párost alkot.

      Vigye magával a gondoskodást, bárhová is megy

      Vigye magával a gondoskodást, bárhová is megy

      Hordtáskánk lehetővé teszi, hogy készülékét útközben is magával vigye. Elég erős ahhoz, hogy a Sonicare fogkefe biztonságban legyen, mégis elég kompakt ahhoz, hogy bármilyen táskában elférjen, így tökéletes útitárs.

      Irányított fogmosás

      Irányított fogmosás

      Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 20 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.

      A kefefejcsere-emlékeztető segítségével mindig a legjobb fogmosást érheti el

      A kefefejcsere-emlékeztető segítségével mindig a legjobb fogmosást érheti el

      Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék kefefejcsere-emlékeztetővel rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.

      21 napi rendszeres fogmosás

      21 napi rendszeres fogmosás

      Tapasztalja meg az egyetlen töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.

      Műszaki adatok

      • Intenzitási szintek

        Magas
        A hatékonyabb tisztításért
        Közepes
        A mindennapos tisztaságért
        Alacsony
        Érzékeny fogakhoz és ínyhez

      • Tápellátás

        Feszültség
        100–240 V

      • Műszaki adatok

        Akkumulátor
        Újratölthető
        Működési idő (Telitől üresig)
        21 nap
        Energiafogyasztás
        Készenléti módban kijelző nélkül 0,08 W
        Elem típusa
        Lítium-ionos

      • Formatervezés és kidolgozás

        Szín
        Fekete

      • Szerviz

        Jótállás
        2 év korlátozott garancia

      • Kompatibilitás

        Android-kompatibilis
        Android rendszerű telefonok Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval
        Bluetooth vezeték nélküli technológia
        Fogmosási alkalmazás
        iOS-kompatibilis
        iPhone Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval

      • Egyszerű használat

        Markolat kompatibilitása
        Könnyen rápattintható kefefejek
        Markolat
        Vékony, ergonomikus kialakítás
        Töltöttségjelző
        Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát
        Utazótok
        Utazótok
        Időzítő
        BrushPacer és SmartTimer

      • Tartozékok

        Markolat
        1 6500 tölthető fogkefe
        Utazótok
        1 hordtáska
        Fogkefefej
        • 1 S2 Sensitive
        • 1 W2 Optimal White
        Töltő
        1 USB-A töltő

      • Fogmosási teljesítmény

        Lepedék eltávolítás
        1000%-kal hatékonyabb*
        Sebesség
        62 000 tisztító mozdulat percenként

      • Módok

        Clean
        A kivételes mindennapos tisztaságért
        White
        A felületi lerakódások eltávolításáért
        Sensitive
        Érzékeny fogakhoz és ínyhez

      • Intelligens érzékelőtechnológia

        Nyomásvisszajelzés
        • A gyűrű lila színben világít
        • Rezgés és pulzáló hang
        Csere-emlékeztető
        A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet

      • Sonicare alkalmazás

        Nyomon követés és előrehaladási jelentések
        Figyeli a fogmosási mintázatokat, ahogy az idő halad, így segít fenntartani a száj egészségét.

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • a nehezen elérhető területeken, egy kézi fogkeféhez képest, 6 hét után.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.