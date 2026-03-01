Új generációs Sonicare technológia

Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, hogy ténylegesen egyenletesen tiszta eredményeket nyújtson. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását az akár 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.