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  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében

Gyártás megszűnt

Heritage AudioDVD-s komponens Hi-Fi rendszer

MCD909/12

5
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A hangzás bűvöletében
Ismerje meg a páratlan minőségű anyagokból készített Philips DVD komponens Hi-Fi rendszer megbízható hangvisszaadását. Az elektroncsöves előerősítő kristálytiszta hangzást nyújt. A teljes nagyfelbontású multimédia illesztőfelület (HDMI) gondoskodik az élesebb képről.
Összes előny megtekintése

Élvezze a Hi-Fi hangzás nyújtotta melegséget

A hangzás bűvöletében

  • Hi-Fi cső

  • Selyem dóm magashangszóró

  • 150 W

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért

Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében

Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

28/02/2016

România

România

raport calitatre-pret excelent

Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente

08/04/2023

Polska

Polska

Super

Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

02/09/2016

Polska

Polska

To na prawdę wysoka półka.

Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.