2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Trimmelés, formázás, borotválás
360 penge
5 az 1-ben állítható fésű
A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.
Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.
Az egyedülállóan nyitott kialakítású fésű hatékony trimmelést biztosít, így nincs eltömődés, és nem kell félbeszakítania a borotválást – még hosszú és vastag szálú szőrzet esetén sem.
4.6
5-ből
3078
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Norbert911024
11/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék eddig jó.
Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1
Előnyök
Jól használható
Hátrányok
1db penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Kari59
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jól működik.
Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Pityke01
10/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyű használat
kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A korábbi QP210 típussal összehasonlítva
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.