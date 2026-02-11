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Összes sorozat

  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása

Gyártás megszűnt

OneBlade 360Face

QP2734/20

4.6
| (3078) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
Az új OneBlade 360 készülékkel bármilyen hosszúságú szőrzet minden eddiginél egyszerűbben trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű borotválás és trimmelés kevesebb* mozdulattal, még a legnehezebben elérhető területeken is. Nincs szükség többé megannyi eszközre – a OneBlade-re mindent rábízhatsz.
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása

  • Trimmelés, formázás, borotválás

  • 360 penge

  • 5 az 1-ben állítható fésű

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.

Innovatív 360 penge

Innovatív 360 penge

Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.

5 az 1-ben állítható fésű

5 az 1-ben állítható fésű

Az egyedülállóan nyitott kialakítású fésű hatékony trimmelést biztosít, így nincs eltömődés, és nem kell félbeszakítania a borotválást – még hosszú és vastag szálú szőrzet esetén sem.

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Értékelések

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4.6

5-ből

3078

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

11/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék eddig jó.

Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1

Előnyök

Jól használható

Hátrányok

1db penge

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face

29/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jól működik.

Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body

10/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyű használat

kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A korábbi QP210 típussal összehasonlítva

  2. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.