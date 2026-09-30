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Gyártás megszűnt

LongLifeAkkumulátor

R6L36FV/10

Tökéletes választás a kis fogyasztású készülékekhez

Kis fogyasztású készülékeihez válassza a LongLife elemeket. A cink-klorid technológiájú elemek tökéletes megoldást nyújtanak órák, rádiók, számológépek és távvezérlők energiaellátásához.

Összes előny megtekintése

Tökéletes választás a kis fogyasztású készülékekhez

  • AA

  • Cink-klorid

A csúcsminőségű cink-klorid technológia hosszú élettartamot biztosít

A csúcsminőségű cink-klorid technológia hosszú elem élettartamot biztosít, ha kis fogyasztású készülékekhez használják.

Útmutató a megfelelő elem kiválasztásához

Elemválasztást segítő útmutató a készülékhez leginkább megfelelő elem kiválasztásához

A Philips cink-szén elemei nem tartalmaznak ártalmas nehézfémeket

Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium vagy a higany.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.