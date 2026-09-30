2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
R6L36FV/10
Tökéletes választás a kis fogyasztású készülékekhez
Kis fogyasztású készülékeihez válassza a LongLife elemeket. A cink-klorid technológiájú elemek tökéletes megoldást nyújtanak órák, rádiók, számológépek és távvezérlők energiaellátásához.
AA
Cink-klorid
A csúcsminőségű cink-klorid technológia hosszú elem élettartamot biztosít, ha kis fogyasztású készülékekhez használják.
Elemválasztást segítő útmutató a készülékhez leginkább megfelelő elem kiválasztásához
Ezek a Philips elemek garantáltan nem tartalmaznak ártalmas nehézfémeket, mint amilyen a kadmium vagy a higany.
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