Azért kapott a termék 5 csillagot, mert nagyon megbízható, és nekem ez a legfontosabb. Szó szerint rá merem bízni a babámat, éjjel is, nappal is. Otthonunk egyszintes, 130 négyzetméteres, régi polgári ház, vastag falakkal, magas terekkel, kb. 300 négyzetméteres udvarral. Más márkás saját kamerás bébiőrünk nagyon korlátozottan használható nálunk. Csupán a kamerához közel van rendes vétel, és működik zavartalanul a szülői egység. A PHILIPS AVENT SCD923/26 Connected kamerás bébiőr tökéletesen működik az otthonunk minden pontján. A babaszoba a ház legszélső szobája, a legmesszebb eső fürdőszoba legtávolabbi pontján is tökéletes a vétel, antenna felnyitás nélkül. Ha több ajtó is csukva van, és a szülői egység esetleg elveszíti a jelet, az antenna felnyitása után pillanatok alatt újra kapcsolódik, antennával nincs jelvesztés. A szülői egység tökéletesen működik a kertünk minden pontján is, illetve a házunk előtti parkolóban is. Számomra ez a legeslegfontosabb, hogy mindenhol számíthassak rá. Gyönyörű, éles a szülői egység képe , éjszakai módban is. Nagyon szeretem, hogy videó módban a készülék több mint 8 órán át működik egyetlen töltéssel. Így a bébiőr használhatósága jelentősen bővül, hisze nem kell a monitornak állandóan áramon lennie. Az egyik zsinór fixen mindig a babaágynál van, de a másikat bárhová vihetem a házban, így a kamera is használható a lakás minden pontján. Szeretem, hogy rá lehet zoomolni a kamerával a babára. Szeretem azt is, hogy a hang érzékenysége állítható mind a 3 módban. A Baby monitor+ alkalmazás tökéletesen műküdik, és hatalmas segítség arra az esetre, ha az aggódó szülő látni szeretné a például nagyszülővel otthon maradt babáját. Jó, hogy sokféle dallamot, zajt játszik a készülék, bár az én kisfiam ragaszkodik az általa régebben megszeretett dallamhoz, ami ezen nincs rajta. Emiatt hasznos lehetne esetleg dallamrögzítő funkció a készüléken. Amit én nagyon hiányolok, az óra, időpont kijelző a szülői egységen. Amikor kisfiam éjszaka nyüszörög, mindig ránézek az órára, és azonnal tudom, vajon visszaalhat e még, vagy be kell mennem hozzá. Nekem kicsit zavaró, hogy ez hiányzik a készülékről.