2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD kamera
Szülői egység: 12 órás üzemidő
Secure Connect System
Kapcsolódó alkalmazás: Baby Monitor+
Saját Secure Connect System rendszerünk több titkosított kapcsolatot biztosít a bébiegység, valamint a szülői egység és az alkalmazás között. A megnyugtatóan erős, privát kapcsolatért.
A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásnak köszönhetően távolról is láthatja és hallhatja kisbabáját. Wi-Fi vagy mobil internet kapcsolaton keresztül bárhonnan szemmel tarthatja és megnyugtathatja kicsinyét.
A bébiegység éjszakai funkcióval és digitális zoommal ellátott Full HD kamerával van felszerelve, így nappal és éjszaka is tiszta képet kaphat gyermeke szobájáról.
4.6
5-ből
255
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Niki516
18/12/2023
Magyarország
Legjobb választás
Gyönyörű a kép minőség, praktikus hogy telefonról is elérhető, a lejátszható hangok/dalok szépek, nem idegesítőek. A hőmérséklet funkció nagyon hasznos. A hatótávolsággal és az aksival soha nem volt semmi gond. Utólag is úgy gondolom hogy a legjobb választás volt.
Előnyök
Hőmérséklet, kép minőség, hatótáv, mobilról is elérhető
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
Marcsy
26/12/2021
Magyarország
A promóció része
Nyugodtabb mindennapok
Minőségi termék intuitív és felhasználóbarát funkciókkal. Semmilyen problémát nem tapasztaltam a használata során, nagy segítség családi házban vagy nagyobb lakásban élők számára. Mióta használom, sokkal kényelmesebbek a mindennapjaim, mert amíg a kisfiam az emeleti szobájában nyugodtan alszik, én közben végezhetem a teendőimet akár az udvaron is, mert folyamatosan szemmel tarthatom és szólhatok hozzá ha felébred, vagy egy kedves kis dalt is lejátszhatok neki amíg odaérek. Többnyire a babamonitort használom, de a telefonos applikáció is tökéltesen működik.
Előnyök
Kiváló minőség, beszéd funkció, éjjeli mód, hőmérséklet mérés
Hátrányok
Nem tapasztaltunk ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
BBlack
25/12/2021
Magyarország
A promóció része
Az édesanyák legjobb barátja!
Már a termék megérkezésekor a csomagoláson látszott a kiemelkedő minőség, kicsomagolás után ez az érzés csak tovább erősödött.A készülék nagyon strapabíró, könnyen tisztítható anyagból készült, ami egy baba terméknél nagy előny. Könnyen és gyorsan üzembe helyezhető egy laikus számára is. Mindenben nagyon elégedettek vagyunk ezzel a kamerás bébiőrrel, a funkciók tökéletesen, hiba nélkül működnek, hatalmas segítség a mindennapokban,amikor kislányom alszik én nyugodtan tudok haladni a mindennapi teendőimmel a háztartásban, hiszen elég csak ránéznem a kijelzőre hogy tudjam, minden rendben van gyermekemmel. Ha felébred, azonnal tudok róla, bárhol is legyek a lakásban. Ezek alapján bátran ajánlom mindenkinek aki szeretne kisbabáját biztonságban tudni és nyugodtabban töltené a hétköznapokat.
Előnyök
Hosszú akkumulátor idő,kiváló kép minőség,remek hang érzékenység riasztásoknál,mobilról is használható
Hátrányok
A kamerát függőlegesen csak csavarozással lehet rögzíteni, jó lenne egy roncsolás mentes felrakási mód.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
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