Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

48

p

:

31

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol
  • Nyugodtan, mindenhol

Gyártás megszűnt

Philips Avent ConnectedFull HD Smart babaőr

SCD923/26

4.6
| (255) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Nyugodtan, mindenhol
A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel bárhonnan, biztonságosan szemmel tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével egész otthonában kapcsolatban maradhat a kisbabájával, a Baby Monitor+ alkalmazással pedig bárhonnan ellenőrizheti, hogy minden rendben van-e.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Tartsa szemmel kisbabáját, akár otthon vagy máshol tartózkodik

Nyugodtan, mindenhol

  • Full HD kamera

  • Szülői egység: 12 órás üzemidő

  • Secure Connect System

  • Kapcsolódó alkalmazás: Baby Monitor+

Bárhonnan elérheti vele kisbabáját

Saját Secure Connect System rendszerünk több titkosított kapcsolatot biztosít a bébiegység, valamint a szülői egység és az alkalmazás között. A megnyugtatóan erős, privát kapcsolatért.

Full HD kamera éjszakai funkcióval és digitális zoommal

A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásnak köszönhetően távolról is láthatja és hallhatja kisbabáját. Wi-Fi vagy mobil internet kapcsolaton keresztül bárhonnan szemmel tarthatja és megnyugtathatja kicsinyét.

Ne maradjon le egyetlen mosolyról és gügyögésről se

A bébiegység éjszakai funkcióval és digitális zoommal ellátott Full HD kamerával van felszerelve, így nappal és éjszaka is tiszta képet kaphat gyermeke szobájáról.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

255

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

18/12/2023

Magyarország

Magyarország

Legjobb választás

Gyönyörű a kép minőség, praktikus hogy telefonról is elérhető, a lejátszható hangok/dalok szépek, nem idegesítőek. A hőmérséklet funkció nagyon hasznos. A hatótávolsággal és az aksival soha nem volt semmi gond. Utólag is úgy gondolom hogy a legjobb választás volt.

Előnyök

Hőmérséklet, kép minőség, hatótáv, mobilról is elérhető

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

26/12/2021

Magyarország

Magyarország

Nyugodtabb mindennapok

Minőségi termék intuitív és felhasználóbarát funkciókkal. Semmilyen problémát nem tapasztaltam a használata során, nagy segítség családi házban vagy nagyobb lakásban élők számára. Mióta használom, sokkal kényelmesebbek a mindennapjaim, mert amíg a kisfiam az emeleti szobájában nyugodtan alszik, én közben végezhetem a teendőimet akár az udvaron is, mert folyamatosan szemmel tarthatom és szólhatok hozzá ha felébred, vagy egy kedves kis dalt is lejátszhatok neki amíg odaérek. Többnyire a babamonitort használom, de a telefonos applikáció is tökéltesen működik.

Előnyök

Kiváló minőség, beszéd funkció, éjjeli mód, hőmérséklet mérés

Hátrányok

Nem tapasztaltunk ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

25/12/2021

Magyarország

Magyarország

Az édesanyák legjobb barátja!

Már a termék megérkezésekor a csomagoláson látszott a kiemelkedő minőség, kicsomagolás után ez az érzés csak tovább erősödött.A készülék nagyon strapabíró, könnyen tisztítható anyagból készült, ami egy baba terméknél nagy előny. Könnyen és gyorsan üzembe helyezhető egy laikus számára is. Mindenben nagyon elégedettek vagyunk ezzel a kamerás bébiőrrel, a funkciók tökéletesen, hiba nélkül működnek, hatalmas segítség a mindennapokban,amikor kislányom alszik én nyugodtan tudok haladni a mindennapi teendőimmel a háztartásban, hiszen elég csak ránéznem a kijelzőre hogy tudjam, minden rendben van gyermekemmel. Ha felébred, azonnal tudok róla, bárhol is legyek a lakásban. Ezek alapján bátran ajánlom mindenkinek aki szeretne kisbabáját biztonságban tudni és nyugodtabban töltené a hétköznapokat.

Előnyök

Hosszú akkumulátor idő,kiváló kép minőség,remek hang érzékenység riasztásoknál,mobilról is használható

Hátrányok

A kamerát függőlegesen csak csavarozással lehet rögzíteni, jó lenne egy roncsolás mentes felrakási mód.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Connected SCD923/26 Full HD Smart babaőr

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Akár 400 méter szabadban, 50 méter házon belül

  2. Eco módban, teljes feltöltés után