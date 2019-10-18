2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
3 tejtároló poharat tartalmaz
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.
Ugyanazt a poharat használhatja fejéshez, tároláshoz és etetéshez. Ideális a hűtőben vagy mélyhűtőben való tárolásra
4.7
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően