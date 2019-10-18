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  • Tej a babának, kényelem az anyukának
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  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
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  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának
  • Tej a babának, kényelem az anyukának

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural Comfort kézi mellszívó készülék

SCF330/12

4.7
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tej a babának, kényelem az anyukának
Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását.
Összes előny megtekintése

Tej a babának, kényelem az anyukának

  • Natural

  • 3 tejtároló poharat tartalmaz

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna meleg érzettel

Puha masszázspárna meleg érzettel

A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

3 sokoldalú tejtároló poharat tartalmaz

3 sokoldalú tejtároló poharat tartalmaz

Ugyanazt a poharat használhatja fejéshez, tároláshoz és etetéshez. Ideális a hűtőben vagy mélyhűtőben való tárolásra

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Értékelések

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4.7

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően