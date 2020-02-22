2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyszerűen használható útközben
Mellszívó puha masszázspárnával
3 tárolópoharat tartalmaz
Extra lágy etetőcumi újszülötteknek
A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.
A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.
Ugyanazt a poharat használhatja fejéshez, tároláshoz és etetéshez. Ideális a hűtőben vagy mélyhűtőben való tárolásra
4.9
5-ből
53
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Timrea
22/02/2020
Magyarország
Hatékony, gyors!
Legjobb mellszívó! Könnyű kezelhetőség, tisztíthatóság. Hatékonyan tudok fejni vele. Nagyon tetszik, ha szeretnék tudok cumisüvegbe és tejtároló pohárba is fejni tejet. Hátránya, ha nagyon kemény a mell van olyan alkalom amikor a párna részére visszafolyik a tej és megszűnik a vákum. Ilyenkor szárazra kell törölni a mellet és a párnát is, hogy újra működjön. Egy idő után a sok pumpálástól nekem nyikorogni kezdett...
Előnyök
Sokoldalú
Hátrányok
Drága hozzá az alkatrész
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
yubiyo
01/10/2019
Magyarország
Nagyon praktikus. Könnyű kezelni és tisztítani. Csak ajánlani tudom!
Teljes mértékben meg vagyok vele elégedve!Ár-érték arányban is megfelelő!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
IvettBarbara
14/08/2019
Magyarország
A legjobb kézi mellszívó
[Employee of philipsglobal] Sokan mondták, hogy a kézi mellszívók nem jók. Mi végül mégis adtunk egy esély ennek a terméknek. És szuper!! Nem fájdalmas, könnyen lehet használni. A tároló poharat és a cumisüveget is rálehet csavarni. Könnyen lehet tisztítani. Imádtam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral
BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének