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  • Nagyobb kényelem, több tej, könnyű használat útközben*
  • Nagyobb kényelem, több tej, könnyű használat útközben*

Gyártás megszűnt

Philips AventKézi mellszívó 3 pohárral

SCF330/13

4.9
| (53) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagyobb kényelem, több tej, könnyű használat útközben*
Üljön kényelmesen, anélkül, hogy előre kellene dőlnie, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. Az Avent kézi mellszívó csak néhány elemből áll, így egyszerű az összeállítása, a használata és a tisztítása. A könnyű és kompakt kialakításnak köszönhetően útközben is gond nélkül le tudja fejni a tejét.
Összes előny megtekintése

Kézi mellszívó készülék masszázspárnával

Nagyobb kényelem, több tej, könnyű használat útközben*

  • Egyszerűen használható útközben

  • Mellszívó puha masszázspárnával

  • 3 tárolópoharat tartalmaz

  • Extra lágy etetőcumi újszülötteknek

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna meleg érzettel

Puha masszázspárna meleg érzettel

A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

3 sokoldalú tejtároló poharat tartalmaz

3 sokoldalú tejtároló poharat tartalmaz

Ugyanazt a poharat használhatja fejéshez, tároláshoz és etetéshez. Ideális a hűtőben vagy mélyhűtőben való tárolásra

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

53

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hatékony, gyors!

Legjobb mellszívó! Könnyű kezelhetőség, tisztíthatóság. Hatékonyan tudok fejni vele. Nagyon tetszik, ha szeretnék tudok cumisüvegbe és tejtároló pohárba is fejni tejet. Hátránya, ha nagyon kemény a mell van olyan alkalom amikor a párna részére visszafolyik a tej és megszűnik a vákum. Ilyenkor szárazra kell törölni a mellet és a párnát is, hogy újra működjön. Egy idő után a sok pumpálástól nekem nyikorogni kezdett...

Előnyök

Sokoldalú

Hátrányok

Drága hozzá az alkatrész

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

01/10/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus. Könnyű kezelni és tisztítani. Csak ajánlani tudom!

Teljes mértékben meg vagyok vele elégedve!Ár-érték arányban is megfelelő!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobb kézi mellszívó

[Employee of philipsglobal] Sokan mondták, hogy a kézi mellszívók nem jók. Mi végül mégis adtunk egy esély ennek a terméknek. És szuper!! Nem fájdalmas, könnyen lehet használni. A tároló poharat és a cumisüveget is rálehet csavarni. Könnyen lehet tisztítani. Imádtam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF330/13 Kézi mellszívó 3 pohárral

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének