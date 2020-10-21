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Összes sorozat

  • Igény szerint, könnyen cserélhető szívószálak
  • Igény szerint, könnyen cserélhető szívószálak

Gyártás megszűnt

Philips AventSzívószál itatópohárhoz

SCF797/00

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Igény szerint, könnyen cserélhető szívószálak
A Philips Avent Bendy cserekészlet 2 szívószálat tartalmaz. Szüksége lehet a készletre, ha netán elveszítené vagy ki szeretné cserélni a szívószálat. Így folyamatosan tisztán és higiénikusan tarthatja a poharat!
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

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Bendy Szívószálas itató pohár

Bendy Szívószálas itató pohár

SCF796/01

Bendy Szívószálas itató pohár

Bendy Szívószálas itató pohár

SCF796/02

Bendy Szívószálas itató pohár

Bendy Szívószálas itató pohár

SCF798/01

Bendy Szívószálas itató pohár

Bendy Szívószálas itató pohár

SCF798/02

Tartsa formában szívószálas poharát!

Igény szerint, könnyen cserélhető szívószálak

  • Csere szívószál készlet

  • 2 db-os

Egyszerűen cserélhető szívószál a higiénia érdekében

Minden Bendy szívószálas pohárhoz illeszkedik

Minden Bendy szívószálas pohárhoz illeszkedik

295 ml-es Bendy szívószálas pohár esetén a csomagban található formában azonnal használható a szívószál. 200 ml-es szívószálas pohár esetén ollóval vágjon le 3 cm-t a szívószálból. A csomagolás oldala segítséget nyújt az egyszerű méréshez.

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

07/07/2020

România

România

Produs de calitate

Imi place foarte mult produsul.Calitate foarte buna. Foarte bine ca se pot cumpara accesorii separat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

06/08/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Spokojenost!

Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.

Előnyök

ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Hrnečky s brčkem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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