2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csere szívószál készlet
2 db-os
295 ml-es Bendy szívószálas pohár esetén a csomagban található formában azonnal használható a szívószál. 200 ml-es szívószálas pohár esetén ollóval vágjon le 3 cm-t a szívószálból. A csomagolás oldala segítséget nyújt az egyszerű méréshez.
A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
B.B.
07/07/2020
România
Produs de calitate
Imi place foarte mult produsul.Calitate foarte buna. Foarte bine ca se pot cumpara accesorii separat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
puccawa
06/08/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Spokojenost!
Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.
Előnyök
ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF797/00 Hrnečky s brčkem
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