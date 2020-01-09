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Összes sorozat

  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+
  • Érezze! BASS+

Gyártás megszűnt

BASS+Bluetooth sztereó headset

SHB3075BL/00

4.4
| (30) Értékelések | 82% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
Érezze! BASS+
A Philips BASS+ fejhallgató az erőteljes és ütős mélyhangokat karcsú és kompakt kivitelben kínálja. Tetszetős külső, nagyszerű hangzás és kiváló érték. Bluetooth vezeték nélküli fejhallgató azoknak, akik több mélyhangra vágynak anélkül, hogy az megnövelné a fejhallgató méretét.
Összes előny megtekintése

Érezze! BASS+

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Az akkumulátor akár 12 órányi játékidőt is lehetővé tesz

Az akkumulátor akár 12 órányi játékidőt is lehetővé tesz

A 12 órás játékidőnek köszönhetően lehetősége van az egész napos zenehallgatásra.

32 mm-es hangszóró-meghajtók

32 mm-es hangszóró-meghajtók

A BASS+ fejhallgató 32 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.

Állítható kagylók és fejpánt az optimális kényelemért

Állítható kagylók és fejpánt az optimális kényelemért

Az optimálisan illeszkedő BASS+ fejhallgató elforgatható kagylókkal és állítható fejpánttal biztosít kényelmes illeszkedést minden viselőjének.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

30

Értékelések

82%

ajánlja ezt a terméket

1

09/01/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

castile astea sunt raiul urechilor

Castile sunt exceptionale. Sunetele sunt superbe, parca redescopar sunetele cand imi pun castile pe urechi. este raiul pentru urechi. Cumpar casti philips din 2011, am avut o groaza de modele. Acest model este gama de varf. Sunetele sunt superbe, are un bas foarte puternic, ca de discoteca, care complimenteaza restul sunetelor. Conexiune stabila la bluetooth, le-am folosit si la telefon, si la pc. Nu am pierdut niciodata conexiunea. Raza de receptie e mare, in tot apartamentul, inclusiv prin pereti. Convorbirea telefonica e foarte buna, microfonul e foarte bun. Imperecherea cu dispozitivele e foarte usoara. Materialul e de calitate, iar designul e fantastic. Sunt foarte rezistente, le-am scapat pe jos dar nu se strica, exact ca celelalte modele pe care le am de la philips. Recomand tuturor aceste casti.

Előnyök

Cand ascult muzica la casti, parca sunt in rai. Au o calitate exceptionala si un bas profund.

Hátrányok

Ma cam dor urechile dupa 1-2 ore de purtare pentru ca stau strans peste urechi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon

16/03/2018

România

România

Face toti bani.

Sunt Philips deci nu mai am ce adauga. Se aud bine, sunt usoare, se imperecheaza usor cu alte dispozitive, numai de bine, momentan.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Előnyök

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek