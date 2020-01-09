2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A 12 órás játékidőnek köszönhetően lehetősége van az egész napos zenehallgatásra.
A BASS+ fejhallgató 32 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.
Az optimálisan illeszkedő BASS+ fejhallgató elforgatható kagylókkal és állítható fejpánttal biztosít kényelmes illeszkedést minden viselőjének.
4.4
5-ből
30
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
marian r
09/01/2020
România
Ellenőrzött vevő
castile astea sunt raiul urechilor
Castile sunt exceptionale. Sunetele sunt superbe, parca redescopar sunetele cand imi pun castile pe urechi. este raiul pentru urechi. Cumpar casti philips din 2011, am avut o groaza de modele. Acest model este gama de varf. Sunetele sunt superbe, are un bas foarte puternic, ca de discoteca, care complimenteaza restul sunetelor. Conexiune stabila la bluetooth, le-am folosit si la telefon, si la pc. Nu am pierdut niciodata conexiunea. Raza de receptie e mare, in tot apartamentul, inclusiv prin pereti. Convorbirea telefonica e foarte buna, microfonul e foarte bun. Imperecherea cu dispozitivele e foarte usoara. Materialul e de calitate, iar designul e fantastic. Sunt foarte rezistente, le-am scapat pe jos dar nu se strica, exact ca celelalte modele pe care le am de la philips. Recomand tuturor aceste casti.
Előnyök
Cand ascult muzica la casti, parca sunt in rai. Au o calitate exceptionala si un bas profund.
Hátrányok
Ma cam dor urechile dupa 1-2 ore de purtare pentru ca stau strans peste urechi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon
catalinadrian
16/03/2018
România
Face toti bani.
Sunt Philips deci nu mai am ce adauga. Se aud bine, sunt usoare, se imperecheaza usor cu alte dispozitive, numai de bine, momentan.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Dawe10
30/01/2021
Česká republika
Sluchátka jsou skvělá!
Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.
Előnyök
lehká, skvěle sedí na uších i hlavě
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek