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Gyártás megszűnt

Earbud fülhallgató

SHE3010TL/00

4.3
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Zöld
Zöld
pávakék
pávakék
Extra basszus
A puha betét-testekkel felszerelt Philips SHE3010-es fülhallgató lágy, kényelmes illeszkedést biztosít. Élénk, szemet gyönyörködtető színekben kapható, melyek illenek stílusához.
Összes előny megtekintése

Puha kialakítás a kényelmes illeszkedésért

Extra basszus

  • 14,8 mm-es meghajtók, hátul nyitott

  • Earbud fülhallgatós

Flexi-Grip kialakítás a tartósságért

A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.

A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást és az érzékenységet

A neodímium a legjobb anyag erős mágnes tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.

A puha betéttest kényelmes illeszkedést biztosít

Az átlátszó, gumírozott fülhallgatótest alkalmazkodik a fül formájához, így kényelmes zenehallgatást biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.