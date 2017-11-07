2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
14,8 mm-es meghajtók, hátul nyitott
Earbud
A lágy, rugalmas rész megvédi a kábelcsatlakozást a sérüléstől, melyet a gyakori hajlítás okozna.
A neodímium a legjobb anyag erős mágnes tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.
Az átlátszó, gumírozott fülhallgatótest alkalmazkodik a fül formájához, így kényelmes zenehallgatást biztosít.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3010BK Słuchawki douszne