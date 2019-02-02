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Gyártás megszűnt

In-ear fülhallgató

SHE3205BK/00

5

| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék

Részletgazdag basszus, tiszta hangzás

Az optimálisan illeszkedő, kényelmes kialakítású SHE3205 fülhallgató 14,2 mm-es meghajtókkal és mélyhangnyílással biztosítja a részletgazdag basszust és a tiszta hangzást. A beépített mikrofon segítségével könnyedén válthat a zene és a hívások között. 6 különböző élénk szín közül választhat, hogy illeszkedjen Apple karórájához.

Összes előny megtekintése

Kényelmesen illeszkedik a fül formájához

Részletgazdag basszus, tiszta hangzás

  • 14,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott

  • Earbud

Kényelmesen illeszkedik a fül formájához

A fül formájához igazodó kialakítás kényelmes viseletet és tökéletes illeszkedést biztosít mindenki számára.

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.

A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást

A neodímium mágnesek javítják a mélyhangvisszaadást

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, ezáltal pedig a jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Навушники-вкладиші

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Навушники-вкладиші

30/09/2018

Polska

Polska

Spełniają swoje zadanie.

14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Słuchawki douszne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Słuchawki douszne

31/12/2017

Polska

Polska

Idealnie

Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BK Słuchawki douszne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BK Słuchawki douszne

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.