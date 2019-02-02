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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3205WT/00
Részletgazdag basszus, tiszta hangzás
Az optimálisan illeszkedő, kényelmes kialakítású SHE3205 fülhallgató 14,2 mm-es meghajtókkal és mélyhangnyílással biztosítja a részletgazdag basszust és a tiszta hangzást. A beépített mikrofon segítségével könnyedén válthat a zene és a hívások között. 6 különböző élénk szín közül választhat, hogy illeszkedjen Apple karórájához.
14,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott
Earbud
A fül formájához igazodó kialakítás kényelmes viseletet és tökéletes illeszkedést biztosít mindenki számára.
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, ami együtt jár a nagyobb lengőtekercs-érzékenységgel, ezáltal pedig a jobb mélyhangátvitellel, és összességében a jobb hangminőséggel.
Minőségi, 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók neodímium mágnessel, amely részletgazdag basszust és tiszta hangzást nyújt.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Навушники-вкладиші
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Навушники-вкладиші
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Słuchawki douszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BK Słuchawki douszne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3205BK Słuchawki douszne