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Összes sorozat

  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang
  • Teltebb mély hang

Gyártás megszűnt

In-Ear fülhallgató mikrofonnal

SHE3905BK/00

Elérhető

Arany
Arany
Ezüst színű
Ezüst színű
Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Teltebb mély hang
Kiváló hangminőségű zene és hívások. Az ovális hangcsőbetétekhez az optimális illeszkedés és az igazán mély basszus érdekében háromféle méretű fülbetét tartozik. A vákuumban fémezett burkolat előkelő külsőt biztosít, a vezetéken lévő mikrofonnal és vezérlővel pedig kényelmesen, kihangosítva bonyolíthatja telefonhívásait.
Összes előny megtekintése

A zene és a hívások jobban hangzanak az ovális hangcsővel

Teltebb mély hang

  • Fekete

Puha szilikon fülbetét 3 különféle méretben a szoros illeszkedésért

Puha szilikon fülbetét 3 különféle méretben a szoros illeszkedésért

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

Az in-line mikrofon és vezérlő kapcsoló segítségével egyszerűen válthat a hívások és a zene között

Az in-line mikrofon és vezérlő kapcsoló segítségével egyszerűen válthat a hívások és a zene között

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.

Ezek a kompakt és hatékony hangsugárzók erőteljes hangot és erős basszust biztosítanak

Ezek a kompakt és hatékony hangsugárzók erőteljes hangot és erős basszust biztosítanak

A kompakt, hatékony hangsugárzók tökéletes illeszkedést biztosítanak. Precíz hangzásuknak és az erőteljes basszusoknak köszönhetően pedig ideális zenehallgatási élményt nyújtanak.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.