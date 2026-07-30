2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3905WT/00
Elérhető
fehér
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.
A kompakt, hatékony hangsugárzók tökéletes illeszkedést biztosítanak. Precíz hangzásuknak és az erőteljes basszusoknak köszönhetően pedig ideális zenehallgatási élményt nyújtanak.
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