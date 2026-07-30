Az in-line mikrofon és vezérlő kapcsoló segítségével egyszerűen válthat a hívások és a zene között

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.