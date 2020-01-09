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Összes sorozat

  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+
  • Érezd! BASS+

Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHL3075BK/00

4.9
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
Érezd! BASS+
A Philips BASS+ fejhallgató visszahozza az intenzív mélyhangokat kedvenc zeneszámaiba. Az erőteljes és ütős basszusokat karcsú és kompakt kialakítás rejti, így ez a fejhallgató azoknak készült, akik több mélyhangra vágynak anélkül, hogy az megnövelné a fejhallgató méretét.
Összes előny megtekintése

Érezd! BASS+

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

32 mm-es hangszóró-meghajtók

32 mm-es hangszóró-meghajtók

A BASS+ fejhallgató 32 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.

Az optimális illeszkedésnek megfelelően kialakítva

Az optimális illeszkedésnek megfelelően kialakítva

Az optimálisan illeszkedő BASS+ fejhallgató elforgatható kagylókkal és állítható fejpánttal biztosít kényelmes illeszkedést minden viselőjének.

Érezhetők az intenzív, telt mélyhangok

Érezhetők az intenzív, telt mélyhangok

Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. Ne tévesszen meg a vékony kialakítás – a speciális beállítású meghajtók és mélyhang-nyílások rendkívül alacsony frekvencia segítségével hozzák létre az egyedülálló BASS+ hangzást.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

09/01/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

sunt raiul urechilor

Au un design superb, arata foarte frumos, au sunete desprinse din rai, parca redescopar muzica si sunetele cu aceste casti. Au un bas profund, ca de discoteca. Sunt rezistente, le-am scapat pe jos si am tras din greseala de fir de multe ori , dar au ramas intacte. Recomand tuturor aceste casti.

Előnyök

Totul e la superlativ: sunet extraordinar, bas profund, calitate exceptionala, design superb.

Hátrányok

Stau strans pe urechi, si ma dor urechile dupa 1-2 ore de purtare.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BK Căşti cu microfon

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BK Căşti cu microfon

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Előnyök

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Hátrányok

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Előnyök

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Hátrányok

дріт

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.