2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A BASS+ fejhallgató 32 mm-es hangszóró-meghajtói erőteljes, lüktető mélyhangokat biztosítanak.
Az optimálisan illeszkedő BASS+ fejhallgató elforgatható kagylókkal és állítható fejpánttal biztosít kényelmes illeszkedést minden viselőjének.
Ezekkel az intenzív és erőteljes basszusokkal valóban érezni lehet a lüktetést. Ne tévesszen meg a vékony kialakítás – a speciális beállítású meghajtók és mélyhang-nyílások rendkívül alacsony frekvencia segítségével hozzák létre az egyedülálló BASS+ hangzást.
4.9
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
marian r
09/01/2020
România
Ellenőrzött vevő
sunt raiul urechilor
Au un design superb, arata foarte frumos, au sunete desprinse din rai, parca redescopar muzica si sunetele cu aceste casti. Au un bas profund, ca de discoteca. Sunt rezistente, le-am scapat pe jos si am tras din greseala de fir de multe ori , dar au ramas intacte. Recomand tuturor aceste casti.
Előnyök
Totul e la superlativ: sunet extraordinar, bas profund, calitate exceptionala, design superb.
Hátrányok
Stau strans pe urechi, si ma dor urechile dupa 1-2 ore de purtare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BK Căşti cu microfon
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BK Căşti cu microfon
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Előnyök
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Hátrányok
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Előnyök
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Hátrányok
дріт
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3075BL Навушники з мікрофоном