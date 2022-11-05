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Összes sorozat

  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus

Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli fejhallgató

TAH5205BK/00

2
| (6) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Dübörögjön a basszus
Tedd fel a füledre, és érezd a basszust! Ezen a vezeték nélküli, fület körülölelő fejhallgatón külön BASS mélyhangkiemelő gombot is találsz, amely egyetlen gombnyomásra erőteljesebb basszust ad a hangzáshoz. Emellett akár 29 órányi lejátszási időt, gyors töltést és sziklaszilárd Bluetooth-kapcsolatot is kapsz. Egyetlen részlet sem marad ki.
Összes előny megtekintése

Dübörögjön a basszus

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Kis súly

  • Kis méretre összehajtható

  • Akár 29 órányi lejátszási idő

Nagy teljesítményű, 40 mm-es neodímium meghajtók. BASS mélyhangkiemelő gomb.

Nagy teljesítményű, 40 mm-es neodímium meghajtók. BASS mélyhangkiemelő gomb.

Ez a fület körülölelő fejhallgató erőteljes, 40 mm-es neodímium akusztikus meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és gazdag basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot, és azonnal érezni fogod a különbséget.

29 órányi lejátszási idő. USB-C töltés.

29 órányi lejátszási idő. USB-C töltés.

29 órányi lejátszási időt nyersz egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 4 órán át hallgathatod a zenét. A beiktatható, ill. leválasztható in-line kábel lehetővé teszi, hogy vezetékkel is használhasd a fejhallgatót.

Könnyű, állítható, párnázott fejpánt.

A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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2.0

5-ből

6

Értékelések

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Előnyök

Bassy bassy bassy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Előnyök

skvelý zvuk za slušnú cenu

Hátrányok

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

30/10/2025

Slovensko

Slovensko

Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.

Előnyök

Dobrý ma bass

Hátrányok

Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A funkciók elérhetősége a mobiltelefon kompatibilitásától függően változhat.

  2. Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.