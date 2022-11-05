2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAH5205WT/00
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Kis súly
Kis méretre összehajtható
Akár 29 órányi lejátszási idő
Ez a fület körülölelő fejhallgató erőteljes, 40 mm-es neodímium akusztikus meghajtókkal rendelkezik, amelyek tiszta hangzást és gazdag basszusokat nyújtanak. Ha többet szeretnél, csak nyomd meg a BASS mélyhangkiemelő gombot, és azonnal érezni fogod a különbséget.
29 órányi lejátszási időt nyersz egy 2 órás USB-C töltéssel. Ha lemerülőben van az akkumulátor, egy gyors 15 perces töltéssel további 4 órán át hallgathatod a zenét. A beiktatható, ill. leválasztható in-line kábel lehetővé teszi, hogy vezetékkel is használhasd a fejhallgatót.
A fülre illeszthető fejhallgató stílusos, matt színárnyalatokban kapható. Párnázott fejpántja olyan könnyű, hogy alig érzed. A puha fülpárnák egyértelműen jelzik, hogy melyik fülre valók, és addig döntheted őket, ameddig a kényelemhez szükséges.
2.0
5-ből
6
Értékelések
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Előnyök
Bassy bassy bassy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Ellenőrzött vevő
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Előnyök
skvelý zvuk za slušnú cenu
Hátrányok
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Sorved
30/10/2025
Slovensko
Nefunguje to na iPhone 16!!!! Musíte to opraviť aby to išlo aj na iPhone 16.
Előnyök
Dobrý ma bass
Hátrányok
Nefunguje to na iPhone, vedel som to používať len na redmi
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
A funkciók elérhetősége a mobiltelefon kompatibilitásától függően változhat.
Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.