TAH6000BK/00
Merüljön el a kényelemben
Könnyen összpontosíthat a fület körülölelő, adaptív zajkioltó fejhallgatóval, amelyet éveken át tartó kényelmes használatra terveztek. Viselje vezeték nélkül, és merüljön el a meleg, természetes hangzásban útközben. Vagy csatlakoztasson egy kábelt, és merüljön el a nagy felbontású hangzásban a vezetékes használat esetén.Összes előny megtekintése
Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Az egyedi hangolású 40 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. A nagy felbontású hang érdekében a mellékelt 3,5 mm-es audiokábellel vagy az USB-C-n keresztül is hallgathat zenét.
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.
Kikapcsolt zajkioltás mellett, teljes feltöltéssel akár 80 órányi, bekapcsolt zajkioltás mellett pedig akár 50 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltse, és további 4 órát kap.
Ez a fejhallgató ötmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még akkor is, ha Ön egy forgalmas városi utcán van, miközben erős szél fúj, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.
Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkioltást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet tehet.
A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.
Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.
