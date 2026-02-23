Keresőkifejezés

      Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      TAH6000WT/00

      Merüljön el a kényelemben

      Könnyen összpontosíthat a fület körülölelő, adaptív zajkioltó fejhallgatóval, amelyet éveken át tartó kényelmes használatra terveztek. Viselje vezeték nélkül, és merüljön el a meleg, természetes hangzásban útközben. Vagy csatlakoztasson egy kábelt, és merüljön el a nagy felbontású hangzásban a vezetékes használat esetén.

      Elérhető:

      Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      Merüljön el a kényelemben

      • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
      • Kényelmes, fület körülölelő kivitel
      • Adaptív zajkioltás
      • Akár 80 órányi lejátszási idő

      Nagyszerű hangzás még alacsony hangerőn is. Vezeték nélküli vagy vezetékes zenehallgatás

      Az egyedi hangolású 40 mm-es meghajtók és a dinamikus mélyhang kombinációja nagyszerű hangzást és telt, gazdag basszust biztosít még alacsony hangerő mellett is. A nagy felbontású hang érdekében a mellékelt 3,5 mm-es audiokábellel vagy az USB-C-n keresztül is hallgathat zenét.

      Adja át magát szabadon az élménynek az adaptív zajkioltással

      Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

      Kényelmes illeszkedés és cserélhető alkatrészek a több évig tartó használathoz

      A puha PU-bőr fülpárnák és a puha, állítható fejpánt rendkívül kényelmes illeszkedést biztosítanak. A legjobb hangszigetelés és kényelem érdekében cserélje ki a memóriahabos fülpárnákat, ha azok idővel elhasználódnak. A fejhallgató újratölthető lítiumion-akkumulátorát is kicserélheti, amikor az eléri élettartama végét.

      Stabil, többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és egyszerű párosítás

      A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. Az Android Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

      Akár 80 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 50)

      Kikapcsolt zajkioltás mellett, teljes feltöltéssel akár 80 órányi, bekapcsolt zajkioltás mellett pedig akár 50 órányi lejátszási idő nyerhető. A gyors töltés érdekében mindössze 5 percig töltse, és további 4 órát kap.

      5 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zajos helyeken is

      Ez a fejhallgató ötmikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még akkor is, ha Ön egy forgalmas városi utcán van, miközben erős szél fúj, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

      Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt

      Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével beállíthatja a zajkioltást, aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet tehet.

      Meleg, természetes hang. Philips hangzás

      A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Akusztikus rendszer
        Zárt
        Frekvenciasáv
        20 - 40 000 Hz
        Impedancia
        16 ohm
        Érzékenység
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Hangszóró átmérője
        40  mm
        Maximális terhelhetőség
        30  mW
        Meghajtó típusa
        Dinamikus
        Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
        Igen

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        6,0
        Bluetooth profilok
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        SBC
        Fejhallgató-csatlakozó
        3.5  mm

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        22.40  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        22.00  cm
        Bruttó tömeg
        1.65  kg
        Magasság
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Nettó tömeg
        0.81  kg
        Táratömeg
        0.84  kg

      • Kényelem

        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Google Fast Pair
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Gomb
        Microsoft Swift Pair
        Igen

      • Tápellátás

        Elemek száma
        1 db
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        50  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        80  óra
        Rövid töltési idő
        15 mins for 4 hrs
        Akkumulátor tömege (összesen)
        14.8  g
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        720  mAh
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lítium-polimer (beépített)

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        25  cm
        Csomagolás típusa
        Karton
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        21.2  cm
        Mélység
        6.9  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Bruttó tömeg
        0.500  kg
        Nettó tömeg
        0.270  kg
        Táratömeg
        0.230  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        19.20  cm
        Szélesség
        16.60  cm
        Mélység
        8.20  cm
        Tömeg
        0.024  kg

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen

      • Kialakítás

        Szín
        Fehér
        Hordhatóság
        Fejpánt
        Összehajtható kialakítás
        Lapos
        Fülhöz csatolás anyaga
        Műbőr
        Fülhöz illeszkedő
        Fülre illeszkedő
        Fülpárna típusa
        Hátul zárt

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        2 mics
        Szélzajszűrés
        Igen

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        Hibrid, ANC Pro
        Éber üzemmód
        Igen
        Adaptív ANC
        Igen
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Nyomja meg a Többfunkciós gombot
        Hangsegéd támogatása
        Igen

      • Fenntarthatóság

        Műanyag borítás
        52% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

