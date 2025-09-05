Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.