      Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      TAH7508BK/97

      Adja át magát az élménynek

      Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.

      Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      Adja át magát az élménynek

      • Noise Canceling Pro zajkioltás
      • Könnyű, fület körülölelő fejhallgató
      • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang
      • Akár 60 órányi lejátszási idő

      Merülj el a zenében a Noise Canceling Pro használatával

      Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.

      Könnyű, kényelmes, összehajtható és stílusos!

      A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás huzamosabb használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.

      Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével

      Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.

      Akár 60 órányi lejátszási idő (bekapcsolt zajkioltás esetén 45)

      Több mint egy napos lejátszási időt biztosít, még akkor is, ha a zajkioltás be van kapcsolva. Az USB-C kábellel való teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe, míg a gyors, 15 perces töltés további 3 óra lejátszási időt biztosít. USB-C kábellel bármilyen USB-C porttal rendelkező okoseszközhöz csatlakoztatható.

      Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

      A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

      Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

      A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

      Philips Headphones alkalmazás. Személyre szabható beállítások és vezérlők

      El szokott felejtkezni a fejhallgató kikapcsolásáról? Állítson be időzítőt a társalkalmazásban az automatikus kikapcsoláshoz. Az alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, illetve kikapcsolhatja az adaptív zajkioltást, és saját maga szabályozhatja a szinteket. Emellett számos előre beállított hangstílus is rendelkezésre áll: a Voice („Beszédhang”) például ideális a podcastokhoz!

      Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás

      A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Akusztikus rendszer
        Zárt
        Frekvenciasáv
        7–40 000 Hz
        Impedancia
        32 ohm
        Érzékenység
        96 dB (1 kHz)
        Hangszóró átmérője
        40  mm
        Maximális terhelhetőség
        30  mW
        Meghajtó típusa
        Dinamikus
        Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)
        Igen

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        5,2
        Bluetooth profilok
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        SBC
        Fejhallgató-csatlakozó
        3.5  mm

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        21.6  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        21  cm
        Bruttó tömeg
        1.742  kg
        Magasság
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Nettó tömeg
        1.12  kg
        Táratömeg
        0.622  kg

      • Kényelem

        Automatikus kikapcsolás
        Igen
        Hangerőszabályzás
        Igen
        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Gomb

      • Tápellátás

        Elemek száma
        1 db
        beszélgetési idő
        35 óra
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        45  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        60  óra
        Rövid töltési idő
        15 mins for 3 hrs
        Akkumulátor tömege (összesen)
        12.4  g
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        600  mAh
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lítium-polimer (beépített)

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        25.5  cm
        Csomagolás típusa
        Karton
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        19.45  cm
        Mélység
        6.2  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Bruttó tömeg
        0.5  kg
        Nettó tömeg
        0.303  kg
        Táratömeg
        0.197  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        21  cm
        Szélesség
        18.7  cm
        Mélység
        5  cm
        Tömeg
        0.271  kg

      • Tartozékok

        Audiokábel
        3,5 m-es sztereó kábel, 1,2 m-es
        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen
        Töltőkábel
        USB-C kábel, 500 mm

      • Kialakítás

        Szín
        Fekete
        Hordhatóság
        Fejpánt
        Összehajtható kialakítás
        Lapos/kis méretűre összehajtható
        Fülhöz csatolás anyaga
        Textil
        Fülhöz illeszkedő
        Fülre illeszkedő
        Fülpárna típusa
        Hátul zárt

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        1 mic

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        Hibrid
        Éber üzemmód
        Igen
        Mikrofon az ANC-hez
        4 mikrofon
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Nyomja meg az ANC gombot
        Hangsegéd támogatása
        Igen

