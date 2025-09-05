TAH7508WT/97
Adja át magát az élménynek
Akár dolgozik, akár játszik, ez a vezeték nélküli, zajkioltó fejhallgató kellemes kísérője napjainak! Az adaptív zajkioltás és a kényelmes, fülre illeszkedő kialakítás magával ragadó élményről gondoskodik. Részletgazdag hangzást biztosít, a játékokhoz és filmekhez pedig alacsony késleltetési beállítás áll rendelkezésre.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
összes
recurring payment
Az adaptív zajkioltás gyorsan reagál a környezetre, és valós időben csökkenti a külső zajokat, beleértve a szélzajt is. Ha szeretné hallani, hogy mi történik Ön körül, az Awareness üzemmód beengedi a külső hangokat. A Quick Awareness pedig javítja a beszédhangokat, így anélkül folytathat beszélgetést, hogy eltávolítaná a fejhallgatót.
A kerek fülpárnatartók és a karcsú keret egyedi stílust kölcsönöznek ennek a fül köré illeszkedő fejhallgatónak. A memóriahabos fülpárnaborítás huzamosabb használat esetén is kényelmes, a fülpárnák pedig laposra összehajthatók és befelé forgathatók, így zsebben vagy táskában is könnyen tárolhatók.
Élvezze a gazdag hangzást a 40 mm-es meghajtókból, illetve a kiváló passzív zajszigetelést a fülre illeszkedő kialakításnak köszönhetően. Ahhoz, hogy kedvenc mélyhangjait a hangerő növelése nélkül élvezhesse, egyszerűen aktiválja a dinamikus mélyhang funkciót a multifunkciós gombbal vagy a Philips Headphones alkalmazással.
Több mint egy napos lejátszási időt biztosít, még akkor is, ha a zajkioltás be van kapcsolva. Az USB-C kábellel való teljes feltöltés mindössze 2 órát vesz igénybe, míg a gyors, 15 perces töltés további 3 óra lejátszási időt biztosít. USB-C kábellel bármilyen USB-C porttal rendelkező okoseszközhöz csatlakoztatható.
A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.
A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.
El szokott felejtkezni a fejhallgató kikapcsolásáról? Állítson be időzítőt a társalkalmazásban az automatikus kikapcsoláshoz. Az alkalmazás segítségével kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, illetve kikapcsolhatja az adaptív zajkioltást, és saját maga szabályozhatja a szinteket. Emellett számos előre beállított hangstílus is rendelkezésre áll: a Voice („Beszédhang”) például ideális a podcastokhoz!
A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a nagy méretű meghajtók révén, amelyek a Philips hangsugárzására vannak hangolva.
Hang
Csatlakoztathatóság
Külső kartondoboz
Kényelem
Tápellátás
Méret csomagolással együtt
Termék méretei
Tartozékok
Kialakítás
Telekommunikáció
ANC funkciók
Hangsegéd
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.