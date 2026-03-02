Keresőkifejezés

      Zárja ki a zajt, és élvezze az illeszkedést

      Az egész nap során kellemes használatot biztosító, valódi vezeték nélküli fülhallgató könnyebbnek érződik, jobban illeszkedik és nagyszerűen szól. Az aktív zajkioltás funkciónak köszönhetően zavartalanul hallgathat zenét, a texturált fülbetétek pedig kényelmesen a helyükön tartják a fülhallgatókat.

      • Kis méretű fülhallgató. Kényelmes illeszkedés
      • Aktív zajkioltás
      • 4 mikrofonos technológia
      • Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

      Nagyszerű hangzás az álomszerűen illeszkedő, mindennapi használatú fülhallgatókból

      A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.

      Mindig hallja a zenét az aktív zajkioltás funkcióval

      Az aktív zajkioltás csökkenti a külső zajokat, így Ön a dallamokra, podcastokra és hívásokra koncentrálhat. Ez a fülhallgatón vagy a társalkalmazásunkon keresztül is be- és kikapcsolható, az Éber üzemmód segítségével pedig újra beengedhetők a külső zajok.

      4 mikrofonos technológia. Tisztább hívások, még zsúfolt helyeken is

      Ez a fejhallgató négymikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.

      Többpontos Bluetooth®-kapcsolat és egyszerű párosítás

      A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.

      IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

      Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadtság sem fog neki gondot okozni.

      Zsebméretű töltőtok tartózsinór-befűzőnyílással

      A kis méretű töltőtok könnyedén becsúsztatható a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartózsinórt a befűzőnyílására, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

      Akár 36 órányi lejátszási idő a tok segítségével

      Kikapcsolt zajkioltással 8 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a töltőtok pedig további 28 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 6 óra és további 21 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez 10 percre a tokba helyezve további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

      Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt

      Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.

      Meleg, természetes hang. Philips hangzás

      A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.

      GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

      Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Frekvenciasáv
        20–20 000 Hz
        Hangszóró átmérője
        10 mm
        Impedancia
        16 ohm
        Maximális terhelhetőség
        3 mW
        Érzékenység
        105 dB ±2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Meghajtó típusa
        Dinamikus

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        6,0
        Bluetooth profilok
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        SBC

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        43.50  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        24
        Szélesség
        24.50  cm
        Bruttó tömeg
        2.95  kg
        Magasság
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17812 7
        Nettó tömeg
        1.42  kg
        Táratömeg
        1.53  kg

      • Kényelem

        Hangerőszabályzás
        Igen
        Vízálló kialakítás
        IPX4
        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Monó mód TWS-hez
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Érintés
        Google Fast Pair
        Igen
        Microsoft Swift Pair
        Igen

      • Belső kartondoboz

        Hosszúság
        11.30  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        10.40  cm
        Magasság
        10.00  cm
        Nettó tömeg
        0.18  kg
        Bruttó tömeg
        0.32  kg
        Táratömeg
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17812 4

      • Tápellátás

        Elemek száma
        3 db
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        6 + 21  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        8 + 28  óra
        Rövid töltési idő
        10 mins for 2 hrs
        Akkumulátor típusa (töltőtok)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkumulátor tömege (összesen)
        10.1  g
        Akkumulátor kapacitása (tok)
        410  mAh
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        50  mAh

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        11.2  cm
        Csomagolás típusa
        Karton
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        9.6  cm
        Mélység
        3.4  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 17812 0
        Bruttó tömeg
        0.085  kg
        Nettó tömeg
        0.059  kg
        Táratömeg
        0.026  kg

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen
        Füldugóvégek
        3 pár (S/M/L)
        Töltőtok
        Igen

      • Kialakítás

        Szín
        Fekete
        Hordhatóság
        In-ear (fülbe helyezhető)
        Fülhöz csatolás anyaga
        Szilikon
        Fülhöz illeszkedő
        In-ear (fülbe helyezhető)
        Fülbe illeszkedő típus
        Szilikon fülbetét

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        2 mics for each side

      • Méretek

        Töltőtok mérete (sz x mé x ma)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Fülhallgató mérete (sz x mé x ma)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Teljes tömeg
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20821 6

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        FF
        Éber üzemmód
        Igen
        Mikrofon az ANC-hez
        2 mikrofon
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Többfunkciós érintőpanel
        Hangsegéd támogatása
        Igen

      • Fenntarthatóság

        Műanyag borítás
        55% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz, TE-00132492

