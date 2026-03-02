TAT2200BK/00
Zárja ki a zajt, és élvezze az illeszkedést
Az egész nap során kellemes használatot biztosító, valódi vezeték nélküli fülhallgató könnyebbnek érződik, jobban illeszkedik és nagyszerűen szól. Az aktív zajkioltás funkciónak köszönhetően zavartalanul hallgathat zenét, a texturált fülbetétek pedig kényelmesen a helyükön tartják a fülhallgatókat.Összes előny megtekintése
Valódi vezeték nélküli fejhallgató
A SecureFit texturált fülbetétek könnyedebb és kényelmesebb illeszkedést tesznek lehetővé, miközben jó szigetelést biztosítanak a még jobb hangzás érdekében. Az olyan funkcióknak hála, mint a dinamikus mélyhang, kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti, még akkor is, ha csendben hallgatja a zenét.
Az aktív zajkioltás csökkenti a külső zajokat, így Ön a dallamokra, podcastokra és hívásokra koncentrálhat. Ez a fülhallgatón vagy a társalkalmazásunkon keresztül is be- és kikapcsolható, az Éber üzemmód segítségével pedig újra beengedhetők a külső zajok.
Ez a fejhallgató négymikrofonos beállítással rendelkezik, közülük két mikrofon és egy AI zajcsökkentő algoritmus együttesen rendkívül tiszta hívásokat biztosít. Még ha egy forgalmas kávézóban is tartózkodik, a hangja tisztán lesz hallható, és a másik fél figyelmét nem vonják el az Ön körül zajló események.
A legújabb Bluetooth® 6.0 eszközökkel való kompatibilitásnak köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat. A Google Fast Pair és a Microsoft Swift Pair is támogatott.
Ne törődjön az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ez a fülhallgató fröccsenésálló, így egy kis eső nem zavarja! Egy különösen meleg napon viseli? Egy kis izzadtság sem fog neki gondot okozni.
A kis méretű töltőtok könnyedén becsúsztatható a zsebébe, vagy felerősíthet egy tartózsinórt a befűzőnyílására, és felakaszthatja a tokot a táskájára vagy az övbújtatóra. A monó mód azt jelenti, hogy az egyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.
Kikapcsolt zajkioltással 8 óra lejátszási idő is elérhető egy teljes feltöltéssel, a töltőtok pedig további 28 órát biztosít (bekapcsolt zajkioltással 6 óra és további 21 óra a tok segítségével). A gyors feltöltéshez 10 percre a tokba helyezve további 2 óra lejátszási idő érhető el. A tok USB-C-n keresztül tölthető.
Úgy érzi, hogy hiányzik valami a zenéből? Társalkalmazásunk tartalmazza az EQ-t, egy intuitív hangszínszabályzót, amely lehetővé teszi a hang finomhangolását és különböző EQ-beállítások kipróbálását néhány ujjmozdulattal. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhang funkciót, kezelheti a csatlakoztatott eszközöket, frissítheti a firmware-t és még sok egyebet.
A fejhallgató egyedi meghajtói a Philips hangzásvilágára vannak hangolva, ami meleg, természetes hangzást és mély basszust biztosít. Bármit is hallgat, imádni fogja, amit hall.
Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.
