Mindig hallja a zenét az aktív zajkioltás funkcióval

Az aktív zajkioltás csökkenti a külső zajokat, így Ön a dallamokra, podcastokra és hívásokra koncentrálhat. Ez a fülhallgatón vagy a társalkalmazásunkon keresztül is be- és kikapcsolható, az Éber üzemmód segítségével pedig újra beengedhetők a külső zajok.