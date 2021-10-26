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Gyártás megszűnt

2000 seriesFülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT2205BK/00

2.9
| (19) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
Mindig készen áll
Létezik hasznosabb eszköz, mint egy pár, töltőtokkal is ellátott, valóban vezeték nélküli fülhallgató, amely belefér a testhezálló farmered zsebébe? A fülbe helyezhető fülhallgató fröccsenés- és izzadságálló kivitelű, és nagyszerű hangzását akár 12 órán keresztül élvezheted.
Összes előny megtekintése

Mindig készen áll

  • 6 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • Bluetooth®

IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

A kis töltőtok már nem is lehetne ennél kényelmesebb. Ez a valóban vezeték nélküli fejhallgató ellenáll a fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. Nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Rendkívül kis méretű töltőtok az akár 12 órányi lejátszási időért

Kelj útra több töltéssel a zsebedben. Akár 4 órányi lejátszási időt nyerhetsz egyetlen töltéssel, valamint további 8 órát a teljesen feltöltött tokkal. Egy rövid, 15 perces töltés a tokban egy órányi lejátszási időt biztosít. A töltőtok teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe USB-C-vel.

Stabil, kényelmes illeszkedés

A 6 mm-es neodímium meghajtók remek hangzást biztosítanak, és a tökéletesen illeszkedő, könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. A puha, cserélhető fülbetét segít kényelmesen a fülbe illeszteni a fülhallgatót.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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2.9

5-ből

19

Értékelések

2

26/10/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó termék

Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás

Előnyök

Kényelmes, tiszta hang

Hátrányok

Nem magyar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Ellenőrzött vevő

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.