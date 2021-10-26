2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT2205RD/00
6 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
A kis töltőtok már nem is lehetne ennél kényelmesebb. Ez a valóban vezeték nélküli fejhallgató ellenáll a fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. Nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.
Kelj útra több töltéssel a zsebedben. Akár 4 órányi lejátszási időt nyerhetsz egyetlen töltéssel, valamint további 8 órát a teljesen feltöltött tokkal. Egy rövid, 15 perces töltés a tokban egy órányi lejátszási időt biztosít. A töltőtok teljes feltöltése 2 órát vesz igénybe USB-C-vel.
A 6 mm-es neodímium meghajtók remek hangzást biztosítanak, és a tökéletesen illeszkedő, könnyű kialakításnak köszönhetően igazi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet. A puha, cserélhető fülbetét segít kényelmesen a fülbe illeszteni a fülhallgatót.
2.9
5-ből
19
Értékelések
Szöszke
26/10/2021
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó termék
Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás
Előnyök
Kényelmes, tiszta hang
Hátrányok
Nem magyar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші